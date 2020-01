Sport



Carrarese: ad Alessandria è solo un pari (2-2)

domenica, 12 gennaio 2020, 20:14

di marco materassi

2-2



Alessandria: Valentini, Sciacca, Dossena, Gjura (Prestia), Celia, Cesarini, Suljic (Gerace), Castellano, Chiarello (Eusepi), Arrighini, Sartore (M'Hamsi). All. Scazzola

Carrarese: Forte, Ciancio, Mignanelli, Murolo, Tedeschi, Damiani, Valente, Cardoselli (Pasciuti), Infantino, Foresta, Calderini (Mezzoni). All. Baldini



Arbitro: sig. Bordin di Bassano del Grappa



Reti: 51' st. Arrighini (A), 53' st. Valente (C), 63' Infantino (C), 87' st Eusepi (A)

Per la Carrarese arriva l'ennesima beffa nel finale di partita: è stavolta Eusepi, quasi al novantesimo, a regalare all'Alessandria un prezioso pari e a negare agli apuani una vittoria che avrebbe consentito ai ragazzi di Baldini, vista la sconfitta del Renate, di salire da soli al terzo posto. Ancora fatali i minuti finali in quella che sta diventando purtroppo una triste consuetudine per la Carrarese. Tanti i punti persi nei minuti di finali se non nel recupero, una situazione che deve essere assolutamente affrontata e migliorata.



Nel vecchio Moccagatta la squadra di Baldini ha giocato una signora partita, ha impresso alla gara i suoi ritmi, ha avuto la forza di reagire al gol di svantaggio, rimontando in dieci minuti la rete di Arrighini, ha avuto anche la palla del tre a uno ma anche stavolta quando ormai la vittoria sembrava arrivare ecco beffardo il gol del pari.



Parte subito forte la Carrarese che ne primo quarto d'ora sfiora con Cardoselli, Calderini e Foresta il gol del vantaggio. Reagisce l'Alessandria e al 14' è Chiarello a presentarsi davanti a Forte bravo a deviare in angolo la conclusione dell'attaccante piemontese. Riparte la Carrarese in una partita senza pause, e tra il 25' e il 28' sfiora prima con Valente e poi con Infantino quel gol che sarebbe sicuramente meritato. Ancora e solo Carrarese anche nel finale di primo tempo e al 40' è Calderini a costringere Valentini ad una difficile deviazione in angolo. Squadre al riposo sullo zero a zero ma tante le recriminazioni in casa apuana.



Ripresa che si apre con i soliti undici schierati in campo e quasi all'improvviso Alessandria in vantaggio al quinto minuto: è Arrighini che sfruttando un lancio di Dossena supera Tedeschi per battere con un preciso rasoterra Forte. Incredibilmente Alessandria in vantaggio. Passano solo due minuti e la Carrarese trova il pareggio: Valentini respinge a mano aperte un tiro di Calderini, pedr Valente è un gioco da ragazzi raccogliere la respinta e mettere in rete. Insiste la Carrarese sulle ali dell'entusiasmo e dopo 10 minuti è bomber Infantino con un gran tiro dal limite che si insacca all'incrocio dei pali a far esultare il manipolo dei tifosi apuani presenti. Prova a reagire l'Alessandria ma su Sartore è brava a salvarsi la difesa apuana, partita adesso che si è accesa, numerosi gli scontri e i falli con il sig. Bordin che fatica a tenere in pugno la partita. Al 78' la Carrarese ha la palla per chiudere il match ma Valente tutto solo davanti a Valentini vede il suo tiro deviato. Gol sbagliato, gol subito, è la dura legge del gol che anche stavolta non perdona, passano difatti dieci minuti e Eusepi al rientro da un infortunio e schierato quasi come ultima chance, trova con un bel diagonale il gol dell'ormai insperato pari.



Nel recupero non succede più nulla, finisce così due a due con tanto rammarico e tanta delusione nelle file dei ragazzi di Baldini. Un pari da cui si deve però ripartire, un pari che sta ancora una volta a dimostrare come la Carrarese abbia tutte le carte in regola per recitare un ruolo di primo piano nel campionato, a patto che l'attenzione e la concentrazione rimanga sempre alta, specie nei minuti finali, perchè con oggi si deve concludere la serie dei finali amari e beffardi.