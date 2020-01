Carrarese calcio e Ada portano la befana ai bambini di pediatria del Noa

Altri articoli in Sport

sabato, 4 gennaio 2020, 12:02

Alla comunicazione di un cittadino messa su una delle pagine facebook dei tifosi della Carrarese è seguito un mare di polemiche e di illazioni sulla società, sullo store, sulla location e sul commercio in centro città

venerdì, 3 gennaio 2020, 18:41

Manca pochissimo al Basket Day 2020: l’ormai tradizionale appuntamento che lega sport e solidarietà si terrà domenica 5 gennaio, al PalaTagliate, e coinvolgerà entrambe le squadre di pallacanestro della città

venerdì, 27 dicembre 2019, 14:10

L'anno solare 2019 è terminato, sportivamente parlando per l'Apuania Carrara Tennistavolo è quindi tempo di fare un consuntivo e, come è normale che sia, durante l'anno ci sono state luci e ombre

martedì, 24 dicembre 2019, 15:55

Si è svolto a Firenze il secondo torneo giovanile regionale di tennistavolo valevole per la qualificazione ai campionati italiani di settore. Tanta esperienza per i ragazzi dell'Apuania. Vediamo nel dettaglio come sono andati

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:32

Va in archivio con tempi discreti e risultati molto buoni la seconda prova della Coppa Tokyo, che si è svolta a Milano il 21 e 22 dicembre. Queste le prestazioni più significative e le nuove qualificazioni ai Criteria e agli Assoluti dei nuotatori degli impianti Sport Management

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:24

L'Apuania Carrara non aveva mai vinto in casa dell'Aon Milano Sport, neppure due stagioni fa, in occasione dell'ultimo dei suoi quattro scudetti