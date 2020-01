Sport



Carrarese fermata sul pari per uno a uno nel derby con la Pistoiese

domenica, 26 gennaio 2020, 09:05

1 - 1



Pistoiese: Pisseri, Dametto (Cerretelli), Camilleri, Capellini, Ferrarini, Vitiello, Bordin (Bortoletti), Mazzarani (Favale), Morachioli (Tempesti), Valiani, Gucci. All. Pancaro

Carrarese: Pulidori, Ciancio, Mignanelli, Damiani, Murolo, Tedeschi, Valente, Cardoselli (Pasciuti), Infantino, Foresta, Calderini (Maccarone). All. Baldini

Arbitro: sig. Donda di Gradisca d'Isonzo. Assistenti: Lalomia e Madonia.

PISTOIA - La Carrarese sfiora la terza vittoria consecutiva pareggiando sul campo della Pistoiese in un bel derby giocato a viso aperto da entrambe le squadre.

Settimo risultato utile consecutivo per i ragazzi di Baldini che chiudono la settimana dei derby con due vittorie e un pareggio. Pareggio sul difficile campo della Pistoiese, squadra abbonata alla divisione della posta in palio che magari vince poco ma che perde anche poco.

Partita subito piacevole e giocata su buoni ritmi, squadre però attente a non concedere spazi con le difese attente, latitano al momento le occasioni da gol. Al 19' primo squillo dei padroni di casa, ma il colpo di testa di Gucci termina lato di un soffio, Carrarese che soffre il pressing arancione stentando a riproporsi in avanti.

Carrarese che si fa vedere in avanti al 28' con il difensore Murolo, il suo colpo di testa finisce come quello di Gucci fuori di poco. Fasi di gioco sempre piuttosto equilibrate senza grandi emozioni. Partita che si accende improvvisamente al 36' con Valente che solo davanti al portiere vede il suo tiro deviato, passano due minuti e gli apuani vanno in vantaggio: Cardoselli rimette un bel pallone a centro area trovando Infantino per la deviazione decisiva. Carrarese in vantaggio e gol numero quindici per il bomber apuano.

Reagisce la Pistoiese ma la punizione di Dametto termina di poco a lato. Partita che si accende con una mischia che si accende e con l'arbitro che fatica a riportare la calma fra gli undici in campo. Dopo tre minuti di recupero squadre al riposo con la Carrarese avanti per uno a zero.

Pronti via e la Pistoiese pareggia al 2' minuto della ripresa per una sfortunata autorete di Tedeschi che mette nella sua porta un cross di Ferrarini. Tutto da rifare adesso per i ragazzi di Baldini.

Partita adesso in equilibrio con i locali che provano a sfruttare il momento favorevole, al 13' è Valiani che servito dallo scatenato Ferrarini conclude debolmente fra le braccia di Pulidori. E' la Carrarese adesso a cercare di congelare la partita con un lungo possesso palla, è bravo Foresta al 19' ad impedire a Morachioli una deviazione che poteva risultare pericolosa.

Rispondono gli apuani al 23' con il solito Infantino, la sua conclusione termina però a lato di poco della porta di Pisseri. Partita ora in perfetto equilibrio con entrambe le formazioni attente più a non concedere spazi e occasioni che a cercare di riportarsi in vantaggio.

La stanchezza comincia a farsi sentire e senza grandi sussulti si arriva alla fine della partita sul risultato di uno a uno, col brivido proprio all'ultimo istante per un calcio di rigore richiesto dagli apuani per un fallo su Valente, rigore che l'arbitro però non concede,Un punto su di un campo difficile, ancora una conferma della solidità della Carrarese, squadra che adesso sembra aver trovato la quadra del cerchio, una squadra attenta e ben organizzata, una squadra che con i rientri ormai prossimi, almeno così si spera, di Caccavallo e Bentivegna può veramente cercare di raggiungere il secondo posto alle spalle irraggiungibile Monza.

Marco Materassi