Carrarese vince il derby col Siena (3-1) e vola in classifica

domenica, 19 gennaio 2020, 21:26

di marco materassi

3 - 1



Carrarese: Forte, Mignanelli, Murolo, Tedeschi, Maccarone (Infantino),Damiani, Calderini (Aggies),Pasciuti, Cardoselli (Piscopo), Ciancio, Valente. All. Baldini



Siena: Confente, Migliorelli, Arrigoni (D’Auria), D’Ambrosio, Serrotti, Cesarini, Baroni, Gerli, Da Silva (i cardi), Guidone (Ortolini), Lombardo.All. Dal Canto



Arbitro: sig. Santoro di Messina. Assistenti: Moro e Zampese.



Reti: 37’ Cardoselli (C), 46’ pt Tedeschi (C), 60’ st. Infantino (C), 86’ Ortolini (S)



Carrarese che fa suo il derby con il Siena, derby d’alta classifica, e si rilancia verso le posizioni di vertice, col terzo posto attualmente occupato dal Renate che dista solo un punto.



Una partita strana, dove il Siena specie per lunghi tratti ha avuto il controllo del gioco e pur senza creare grandi occasioni sembrava avere la partita in mano, e invece come accade spesso nel calcio sono bastate due fiammate improvvise alla Carrarese per chiudere la prima frazione di gioco sul doppio vantaggio. In poche parole il Siena ha giocato e la Carrarese ha segnato.



Carrarese che si era presentata in campo col tradizionale 4-2-3-1 con Maccarone schierato un po’ a sorpresa al posto di bomber Infantino. Siena che rispondeva con un 4-3-2-1 con Serrotti e Cesarini alle spalle di Guidone.



Partita giocata prevalentemente a centrocampo con i bianconeri abili nel palleggio e con la Carrarese che stentava a creare gioco e pericoli. Di Cesarini le occasioni più nitide costruite nella prima parte di gara, ma come spesso accade era la Carrarese a trovare sulla prima azione offensiva al 37’ con Cardoselli, ben servito da Maccarone la rete del vantaggio.



Insistevano gli apuani e nell’unico minuto di recupero concesso trovavano con Tedeschi, abile a sfruttare una punizione calciata da Damiani , il gol del raddoppio.



Ripresa che si apriva col Siena che cercava, senza tuttavia impensierire più di tanto la retroguardia apuana, di riaprire il match.



Era invece la Carrarese a calare il tris con bomber Infantino, subentrato a Maccarone, che su una non impeccabile respinta di Confente, su conclusione dalla distanza di Valente a mettere in rete da pochi passi.

Per il Siena era notte fonda, la squadra si smarriva, perdeva misure e distanze, anche per la vivace contestazione che i circa 150 ultras arrivati da Siena mettevano in atto.



Una contestazione che non risparmiava nessuno dalla dirigenza, al mister fino ai giocatori invitati a mettere fuori gli attributi, ed andare a lavorare...



La pari difatto finiva qui, qualche occasione da ambo le parti, col Siena che provava almeno a cercare il gol della bandiera, che trovava quasi sul finire col neo entrato Ortolini.



Tre punti d’oro per la Carrarese ottenuti in un derby e contro una squadra che prima della partita era appaiata ai ragazzi di Baldini. Tre punti per rilanciarsi in classifica, tre punti per vedere il terzo posto distante adesso solo un punto.



E mercoledì arriva nel recupero di campionato la vera sorpresa del girone, quel Pontedera secondo in classifica, in un derby da non perdere.