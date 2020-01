Dopo aver affrontato i campioni d'Italia in coppa, il Città di Massa è pronto a rituffarsi in campionato

Altri articoli in Sport

venerdì, 10 gennaio 2020, 14:04

Si è svolto nello scorso fine settimana a Cascina di Pisa il torneo di categoria di tennistavolo, valido per le qualificazioni ai campionati italiani al quale l'Apuania Carrara ha partecipato con molti atleti nelle varie categorie, buoni risultati sopratutto per Palomba e Fruzzetti

giovedì, 9 gennaio 2020, 16:22

Dal 21 dicembre scorso l’UPC torna in campo sabato prossimo 11 gennaio e lo fa con la sola formazione femminile impegnata nel campionato di pallavolo di serie D in collaborazione con la Robur Massa. Avrà invece a disposizione ancora una settimana la squadra maschile che nel primo turno del nuovo...

mercoledì, 8 gennaio 2020, 19:50

Il Città di Massa riesce a portare nella sua città, in un nuovo e gremito palazzetto dello sport, i campioni in carica di calcio a 5 dell'Italservice Pesaro, la partita valevole per la Coppa Italia di massima divisione è già un successo per i padroni di casa, il pubblico risponde...

lunedì, 6 gennaio 2020, 23:37

L'Apuania Carrara Tennistavolo sarà impegnata anche quest'anno nella disputa della Coppa Italia 2020, la manifestazione si svolgerà a Terni il 10, 11 e 12 gennaio, vedrà al via otto squadre

domenica, 5 gennaio 2020, 16:26

Per la seconda giornata di ritorno del campionato toscano di eccellenza il Tau Calcio Altopascio ospita la Massese per la prima partita del 2020.Parte dalla panchina il neo acquisto massese Zeqiri. Subito tra i titolari invece Fedi nella squadra lucchese, piena di ex

sabato, 4 gennaio 2020, 15:19

La segreteria della Virtus Group rende note le modalità organizzative del Torneo Internazionale di Pallavolo Giovanile di Carrara, Marina di Massa e Versilia: svelato il [10' VolleYoung International Tournamenti] di Pasqua che, quest'anno, sarà organizzato da giovedì 9 a sabato 11 aprile