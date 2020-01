Sport



Due vittorie e vetta della classifica confermata per le squadre di serie D dell'Apuania

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:17

di mario ceccarelli

Due importanti vittorie confermano in vetta alla classifica le due squadre di Serie D dell'Apuania Carrara tennistavolo, vediamo nel dettaglio come è andata.

Serie D1 Girone A

Vittoria per 5-2 a San Miniato, la trasferta si presentava non facile data la qualità della squadra avversaria, tuttavia sul campo gli atleti apuani non hanno concesso nulla e si sono imposti per 5-2 confermandosi così una delle squadre più forti del campionato, i cinque punti sono stati riportati: tre da Masaaki Tachi ed uno a testa da Pietro Gervastri e Armando Zuanigh.

Per Masaaki Tachi: "Una bella partita che permette al team carrarese di conservare il primo posto, con 8 vittorie su 8 incontri, dobbiamo continuare così".

A livello statistico Tachi Masaaki ha il 100% di vittorie con 13 vittorie su 13 partite disputate, Armando Zuanigh ha una percentuale di vittorie dell'89% (frutto di 8 vittorie su 9 partite).

Il campionato riprenderà ora domenica 2 febbraio alle ore 13 contro Livorno, all'andata terminò 5-0 per Carrara.

Classifica dopo la prima giornata di ritorno: Apuania Carrara 16; Pisa 14; San Miniato 10; Livorno 8; Cascina, Lucca e Sestese 6; Forte dei Marmi 3.

La prima è promossa in serie C2, la penultima disputa i play-out per la serie D2 e l'ultima retrocede in serie D2.

Serie D2 Girone A

Importante vittoria per 5-2 a Viareggio, contro una squadra molto esperta, la vittoria è frutto dei tre punti di Guglielmo Bellotti e due punti di Matteo Garbini, a secco Nicola Manfroni all'esordio ma con una buona prestazione.

Per Matteo Garbini: "Sono contento di come ho giocato e di aver contribuito con due punti al successo della mia squadra", mentre un emozionato Nicola Manfroni (2006) replica dicendoci: "Ero un pò emozionato per l'esordio, penso di aver giocato abbastanza bene, devo migliorare e continuare ad allenarmi con costanza".

Il campionato riprenderà domenica 2 febbraio alle ore 15 in casa contro il Cascina .

Classifica dopo la prima giornata di ritorno: Apuania Carrara 14; Forte dei Marmi, Cascina, Dlf Pisa e Pisa 10; Livorno 8; Lucca e Viareggio 0.

La prima squadra è promossa in serie D1 l'ultima è retrocessa in serie D3, la penultima disputa i play-out per la serie D3.

In foto Matteo Garbini