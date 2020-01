Sport



I campionati regionali indoor di Tiro con l’Arco a CarraraFiere

mercoledì, 15 gennaio 2020, 18:58

di beatrice damonte

Domenica 19 gennaio i campionati regionali indoor di Tiro con l’Arco alla CarraraFiere. Nel “Padiglione D” a partire dalle ore 9 con la cerimonia di apertura fino alle ore 18.30 sarà possibile assistere gratuitamente alla manifestazione sportiva, ma ci sarà anche la possibilità per il pubblico di provare discipline come il tiro con l’arco e il tiro a segno.

“Riuscire a mettere a disposizione dello sport il complesso CarraraFiere – esordisce in conferenza stampa il presidente dell’ IMM-CarraraFiere Fabio Felici – è motivo di grande orgoglio, per un territorio è importante e fondamentale portare migliaia di persone in diversi momenti”

Prima di quest’anno solo negli anni ’90 la CarraraFiere aveva ospitato una manifestazione importante di tiro con l’arco con i Campionati Italiani Indoor.

“Il CONI è orgoglioso e contento di aver fatto la sua parte per la realizzazione di questo progetto” interviene Vittorio Cucurnia, delegato provinciale del CONI. “Anche dal lato economico tutte queste manifestazioni creano un’importante mobilità –continua Cucurnia - e danno un valore aggiunto al turismo di questo territorio che vogliamo veder crescere. Il CONI ha messo il suo mattone nel muro del turismo, nei prossimi anni cresceremo, in sinergia con il comune di Carrara e la CarraraFiere.”

Il consigliere del comitato regionale FITArco Susi Grassini ringrazia la struttura CarraraFiere e i Comuni di Massa e di Carrara per le opportunità date al tiro con l’arco. “Il tiro con l’arco è lo sport di tutti – dice Grassini – perché riunisce sulla stessa linea di tiro grandi, piccoli, normodotati e disabili.” Domenica alla manifestazione, tra gli altri, ci saranno anche campioni della nazionale pararceri. “Complimenti alle tre società – continua grassini - per aver creato un evento regionale dove tutti si mettono sulla linea di tiro nello stesso momento e non frazionati in più giorni, ma anche e soprattutto per essere stati capaci di unire le forze e attivare una macchina organizzativa al pari a quella di un campionato italiano”.

Lo stesso concetto è stato ribadito dal delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico Daniele Carmassi, che invita tutti ad assistere alla manifestazione, che si prospetta essere di alto livello.

Presenti alla conferenza anche gli assessore allo sport del comune di Carrara, Andrea Raggi, e del comune di Massa, Paolo Bolloni e il consigliere regionale Giacomo Bugliani, che si uniscono ai ringraziamenti alle associazioni sportive, al CONI e all’ IMM- CarraraFiere e sottolineano l’importanza dell’organizzazione di manifestazioni sportive per lo sviluppo del turismo e dell’economia di un territorio.