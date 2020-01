Sport



Il Città di Massa pronta al riscatto contro l'Imolese

venerdì, 24 gennaio 2020, 08:54

di mario ceccarelli

Terza giornata di campionato di Serie A2 di calcio a 5 per il Città di Massa che se la vedrà in campo (palazzetto dello sport di Massa ore 15) con la forte Imolese Calcio 1919. Sicuramente sarà una partita in cui gli ospiti ce la metteranno tutta per vincere, perché contro il Città di Massa hanno perso già due volte e questa partita vorranno portarla a casa a tutti i costi. Gli apuani sono consapevoli della forza dei loro avversari ma soprattutto degli obiettivi dell'Imolese, che si distanziano da quelli del Città di Massa che fin dall'inizio gioca per la salvezza mentre, l'Imolese, gioca per salire di categoria.



Domani ne vedremo delle belle perchè entrambe le squadre vorranno vincere e portarsi a casa i tre punti, il Città di Massa per riscattarsi da sabato scorso contro il Sestu e l'Imolese per salire in classifica.



Di seguito le Convocazioni: Dodaro, Nobili, Manfredi, Berti, Lari, Quintin, Garrote, Borges, Bandinelli, Perciavalle, De Angeli, Ziberi.