Sport



Il Città di Massa si difende coi campioni d'Italia dell'Italservice Pesaro

mercoledì, 8 gennaio 2020, 19:50

di mario ceccarelli

3-13



Città di Massa C5: 2 Quintin, 3 Manfredi, 6 Marcio, 13 Percivalle, 16 Dodaro. A disposizione: 5 Ussi, 7 Ziberi, 11 Berti, 12 Fubiani, 18 Bertoldi, 19 Guadagnucci, 22 Cattani. Allenatore: Riccardo Garzelli.

Italservice Pesaro C5: 8 Salas, 9 Honorio, 14 Taborda, 18 De Oliveira, 20 Guennounna. A disposizione: 1 Miarelli, 2 Carducci, 10 Borruto, 11 Canal, 12 Dionisi, 19 Padilha, 23 Gomes. Allenatore: Colini Fulvio.



Reti: 4:01, 4:24, 7:36, 17:18 De Oliveira (P); 5:06, 6:49, 11:30 Borruto (P); 10:31 Salas (P); 13:30 Gomes; 16:52, 21:35 Carducci (P); 25:18 Ziberi (M); 29:14 Canal (P); 36:26 Percivalle (M); 37:13 Padilha; 39:34 Marcio (M).



Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Salas (P), Marcio (M), Percivalle (M), Ussi (M).

Il Città di Massa riesce a portare nella sua città, in un nuovo e gremito palazzetto dello sport, i campioni in carica di calcio a 5 dell'Italservice Pesaro, la partita valevole per la Coppa Italia di massima divisione è già un successo per i padroni di casa, il pubblico risponde bene a questo evento.



Padroni di casa sempre rimaneggiati viste le assenze importanti, ospiti che invece compilano una distinta con numerosi campioni e diverse stelle a livello mondiale.



I ragazzi di Garzelli partono timorosi vista la caratura avversaria, Pesaro di contro attento e rispettoso dell'avversario. Ci vogliono quattro minuti per sbloccare la partita con una delle tante stelle marchigiane, rotto il ghiaccio i campioni in carica iniziano a dilagare con un Massa sempre più reverenziale. Inizia il valzer dei campi e con risultato acquisito c'è spazio per tutti. Prima della fine del primo tempo Massa che risveglia anche il palazzetto con un palo interno di Quintin, sfortunato nell'occasione.



Secondo tempo con Pesaro che fa respirare i propri campioni, padroni di casa che invece vogliono onorare l'impegno fino in fondo e dopo cinque minuti è proprio Ziberi a sbloccare il risultato nel secondo parziale. La partita resta bella e avvincente con Pesaro più impegnato in azioni corali che alla ricerca della rete, nonostante questo i campioni in carica riprendono il vantaggio anche di questo parziale. Gli arbitri lasciano ora giocare molto e la partita si infiamma con qualche entrata più decisa dopo un brutto fallo di Salas. Massa che ora gioca alla pari e nel finale ottiene il giusto pareggio di questo secondo parziale della partita.



Finale tra gli applausi di tutto il pubblico che alla fine ha gradito lo spettacolo e foto di gruppo a ricordo della giornata.



Foto Luigi Tonarelli