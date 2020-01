Il maestro Guido Nicoli ottiene l’8° dan e la carica di responsabile tecnico nazionale per il Ju Jitsu Metodo Robert Clark

Altri articoli in Sport

martedì, 28 gennaio 2020, 14:23

Sabato l'Apuania Carrara Tennistavolo incontrerà, alle ore 18, al palasport di Avenza di Carrara il Prato matricola della serie A1, nella terza di ritorno del campionato nazionale a squadre

domenica, 26 gennaio 2020, 21:44

Finisce in parità la partita tra Città di Massa e Imolese. Entrambe le squadre portano a casa un punto prezioso dopo una partita in cui entrambe le compagini non hanno fatto sconti a nessuno

domenica, 26 gennaio 2020, 20:00

Lo sloveno Bojan Tokic, atleta dell'Apuania Carrara Tennistavolo, si è qualificato per le olimpiadi di Tokio con la propria squadra nazionale durante il torneo 'Mondiale di Qualificazione Olimpica di Gondomar', in Portogallo, battendo per 3-1 l'India nel suo ottavo di finale e conquistando così l'accesso ai giochi di Tokyo

domenica, 26 gennaio 2020, 19:40

Va alla San Marco il derby provinciale con la Massese, due rigori, concessi entrambi per fallo di mano, sbloccano il risultato iniziale, prima Fusco per i padroni di casa e poi Vita, realizzano entrambi i penalty

domenica, 26 gennaio 2020, 09:05

La Carrarese sfiora la terza vittoria consecutiva pareggiando sul campo della Pistoiese in un bel derby giocato a viso aperto da entrambe le squadre

venerdì, 24 gennaio 2020, 17:19

Si sono ritrovati tutti, ma proprio tutti, gli organizzatori e i partner della White Marble Marathon, che ormai è diventata il più importante evento sportivo di tutto il territorio provinciale, nella sala di rappresentanza del comune di Carrara