L'Apuania alla Coppa Italia 2020 di Tennistavolo

lunedì, 6 gennaio 2020, 23:37

di mario ceccarelli

L'Apuania Carrara Tennistavolo sarà impegnata anche quest'anno nella disputa della Coppa Italia 2020, la manifestazione si svolgerà a Terni il 10, 11 e 12 gennaio, vedrà al via otto squadre: le prime 6 del campionato di serie A1, al termine del girone di andata, più le squadre che risultano al primo posto dei due gironi del campionato nazionale di Serie A2, sempre al termine del girone di andata. Quest'anno quindi al via: Messina, Milano, Apuania Carrara, Verzuolo, Prato e Genova per la serie A1, Reggio Emilia e Norbello per la serie A2; la formula prevede due gironi di 4 squadre con semifinali incrociate per le prime due e successiva finale, gli incontri prenderanno il via nel pomeriggio di venerdì, il sabato mattina verrà disputato l'ultimo incontro dei gironi e nel primo pomeriggio le semifinali incrociate, la finale è prevista domenica nel primo pomeriggio.

L'Apuania Carrara nelle due precedenti edizioni ha riportato una vittoria ed un terzo posto, quest'anno la formazione carrarese si presenta al via con una formazione in grado di ben figurare con Bojan Tokic, Aleksander Khanin, Gabriele Piciulin e la riserva Matteo Petriccioli (che gioca attualmente nella squadra di serie A2), la società ha deciso di portare quest'ultimo al posto di Alberto Margarone (che fu portato l'anno scorso come riserva) per fargli respirare il clima di una manifestazione importante e farlo maturare con una significativa esperienza, saranno al seguito della squadra l'allenatore Claudio Volpi ed il responsabile della segreteria Alessandro Merciadri.

Abbiamo sentito qualche commento dai diretti interessati, per Claudio Volpi: "La Coppa Italia è una manifestazione molto bella e particolare, vedremo di onorarla al meglio come abbiamo fatto nelle precedenti edizioni, ci stiamo preparando al meglio per ben figurare ed inoltre ci siamo permessi di suggerire alla federazione alcuni semplici affinamenti regolamentari tesi ad efficientare la manifestazione dal lato sportivo, ci auguriamo che i dirigenti federali sappiamo ascoltare". Il giovane Matteo Petriccioli alla prima esperienza tanto importante afferma invece: "Sono molto contento della convocazione con la prima squadra e ringrazio dell'opportunità che mi è stata concessa, cercherò di onorare al meglio e sfruttare le occasioni che l'allenatore mi offrirà". Gabriele Piciulin, reduce dalla brillante prestazione in campionato contro Leonardo Mutti ci lascia poi questo commento: "Mi sento bene e spero di continuare a giocare come sto facendo ultimamente e disputare una buona manifestazione che ho ben onorato anche l'anno scorso". Chiosa il presidente Guglielmo Bellotti: "Siamo pronti per disputare una buona manifestazione la concorrenza è di ottimo livello, noi pensiamo solo a giocare bene il resto si vedrà".