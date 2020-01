Sport



L'Apuania giunge seconda nella Coppa Italia di Terni, vittoria per Messina

giovedì, 16 gennaio 2020, 19:33

di mario ceccarelli

Venerdi, sabato e domenica scorsa si è svolta a Terni la Coppa Italia di Tennistavolo con al via otto squadre, le prime sei del campionato nazionale di A1 e le prime dei due gironi di serie A2.

Le otto squadre sono state divise in due gironi di 4 squadre, nel girone A sono state inserite: Messina (testa di serie numero 1), Verzuolo, Prato e Norbello; nel girone B: Apuania Carrara (testa di serie numero 3), Milano (testa di serie numero 2), Genova e Reggio Emilia.

Nel pomeriggio di venerdì la squadra carrarese ha incontrato il Reggio Emilia imponendosi per 3-0, tutte vittorie per 3-0, dal doppio Khanin-Piciulin su Ferrini-Ziliani, a Bojan Tokic su Mattia Crotti e Aleksander Khanin su Stefano Ferrini; nel tardo pomeriggio di l'Apuania ha poi incontrato Milano e si è imposta per 3-2 in un incontro molto equilibrato, due i punti di Bojan Tokic per 3-0 contro Matteo Mutti e per 3-1 su Guo Ze, un punto per Aleksander Khanin contro Matteo Mutti per 3-2, i milanesi si sono imposti nel doppio con Guo Ze e Leonardo Mutti su Khanin-Piciulin e con Leonardo Mutti che ha battuto Gabriele Piciulin per 3-0.

La vittoria ha permesso di imporsi matematicamente nel girone rendendo ininfluente la partita del sabato mattina contro Genova nella quale l'Apuania faceva esordire il giovane Matteo Petriccioli, tenendo a riposo Bojan Tokic, il Genova si imponeva cosi per 3-2, per i carraresi i due punti sono stati riportati da Gabriele Piciulin su Puppo Enrico per 3-0 e da parte di Aleksander Khanin per 3-2 su Andrea Puppo, i punti per i genovesi sono stati riportati da parte di Omotajo ed Enrico Puppo su Petriccioli e dal doppio Omotajo-Puppo Andrea su Piciulin- Khanin.

Nel pomeriggio di sabato l'Apuania Carrara incontrava nella semifinale il Prato imponendosi per 3-0 con una bella prestazione che ha visto le vittorie del doppio Khanin-Piciulin su Zhao-Ojebode per 3-0, di Bojan Tokic per 3-0 su Arsenyi Gusev e di Aleksander Khanin per 3-1 sul cinese Zhao.Nell'altra semifinale Messina si imponeva per 3-2 su Milano in un incontro rocambolesco e fortunato che ha visto, sul due pari, il cinese di Milano Guo Ze infortunarsi mentre conduceva per 2 set a 0.Nella finale di domenica l'Apuania Carrara veniva sconfitta per 3-2 disputando un ottimo incontro, due partite sono state perse solo per 3-2 e precisamente il doppio di Piciulin-Khanin contro Monteiro-Rech e quella di Aleksander Khanin contro Monteiro per 3-2, nette le vittorie di Bojan Tokic per 3-1 su Jordy Picolin e su Marco Rech.

In definitiva una bella prestazione della squadra carrarese che ha ben combattuto e giocato. "Sono molto contento della prestazione di tutti ragazzi, dall'esperto Bojan Tokic ai giovani Aleksander Khanin e Gabriele Piciulin, fino al giovanissimo Matteo Petriccioli.

La vittoria è sfuggita veramente per poco, mi è piaciuto l'atteggiamento di tutti, ci è mancata un po' di fortuna che in queste manifestazioni conta" ci dice Claudio Volpi, per il presidente Guglielmo Bellotti invece: "Sono soddisfatto per il risultato finale che ancora una volta ha portato la città di Carrara, e ormai da 7 anni consecutivi, ai vertici del tennistavolo nazionale, mi auguro che l'amministrazione comunale e le attività economiche locali ci possano aiutare per essere sempre più competitivi, Messina si è imposta ma ha una forza economica molto più elevata della nostra".