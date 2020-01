Sport



Massa implacabile in campionato, Garrote stende l'Olimpia Regium

sabato, 11 gennaio 2020, 16:41

di mario ceccarelli

5-3



Città di Massa: Dodaro, Quintin, Borges, Ziberi, Lari. A disposizione: Nobili, Manfredi, De Angeli, Garrote, Berti, Bertoldi, Cattani. Allenatore: Garzelli.

Olimpia Regium: Nutricato, Daitoku, Edinho, Ben Saad, Aieta. A disposizione: Ben Saad, Guandeline, Santoriello, Marziano, Bonini, Iemmi, Hassanein. Allenatore: Margini.



Reti: 2:06 Borges (M), 4:56 Daitoku (O), 11:21 e 24:07 Garrote (M), 18:15 Ziveri (M), 35:42 Aieya (O), 38:39 Ben Saad (O), 39:17 Garrote (M).



Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Cattani (M), Guandeline (O). Espulso: 38' Guandeline (O) fallo da ultimo uomo.

Per la prima giornata di ritorno del campionato di serie A2 il Città di Massa ospita il fanalino di coda dell'Olimpia Regium.



Una partita da prendere sempre con la giusta attenzione da parte dei padroni di casa che già all'andata avevano tribolato prima di aver ragione sulla squadra ospite. Massa che parte dal quarto posto in classifica ed ultimo valido per accedere ai play-off promozione.



Inizio equilibrato con Massa che passa subito in vantaggio dopo due minuti, la partita sempre andare in discesa quando, dopo altri due minuti, gli ospiti pareggiano. Partita equilibrata. La differenza tecnica sta nelle individualità coi padroni di casa più precisi. All'11' è il sempre verde Garrote a riportare il Massa in vantaggio. Nel finale di primo tempo assedio dei ragazzi di Garzelli, parate, pali e traversi non impediscono al Massa di segnare nel finale la rete del 3-1 con una azione corale.



Inizio secondo tempo con Reggio Emilia più reattivo ma per nulla preciso, ne approfitta bomber Garrote che sigla dopo 4 minuti la rete del definitivo ko per gli ospiti. Gli ultimi sei minuti ospiti con portiere di movimento ma alla fine è il Massa a sprecare le occasioni migliori. Arriva su deviazione la rete del 4-2. A due dal termine espulso il portiere ospite che blocca Garrote da ultimo uomo tenendolo per la maglia. Ma 39 secondi dopo arriva anche l'incredibile rete del 4-3 che riaccendete la partita. Il Massa però ha sempre gli spazi migliori e nei secondi finale chiude nuovamente la partita col solito Garrote oggi implacabile. Massa che così prosegue il sogno play-off restando comunque coi piedi per terra e guardandosi sempre alle spalle.