Massese beffata dal Cascina che sfrutta una ingenuità di Benedini

domenica, 12 gennaio 2020, 16:44

di mario ceccarelli

1-1

Cascina: Gambini, Bonfigli (76' Vaglini), Puleo (18' Menichetti), Marianelli, Fatticcioni, Giari, Scaramelli, Susini, Palaj, Giudici, Frati (46' Andolfi). A disposizione: Banti, Spella, Credendino, Menichetti, Martinelli, Neri, Andolfi, Vaglini. Allenatore: Polzella Luca.

Massese: Baroni, Giomi, Materazzi, Mitrotti, Benedini, Mussi, Zeqiri (80' Di Renzone), Biserni (53' Vita), Kthella, Marcon, Degl'Innocenti. A disposizione: Giacobbe, Di Renzone, Imperatrice, Barattini, Bonni, Manfredi, Serrago, Vita, Manfredi. Allenatore: Gassani Matteo.

Arbitro: Niccolai di Pistoia, coadiuvato da Nesi e Scipione di Firenze.

Reti: 29' Mitrotti (M), 93' Vaglini (C) su rigore.

Note: spettatori 350 circa, quasi la metà i tifosi ospiti che hanno subito esaurito i pochi biglietti messi a disposizione. Giornata soleggiata, terreno in buone condizioni.

Note: ammoniti: Giudici (C), Materazzi (M), Scaramelli (C), Fatticcioni (C). Espulso: 92' Benedini (M).

Per la terza giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza toscana, la Massese è ospite di un Cascina rilanciato in classifica dalle quattro vittorie nelle ultime cinque partite.Massese orfana di Piscopo per malattia e Giacobbe colpito da borsite, squadra che deve cercare punti preziosi per la sua classifica e per non essere risucchiata nella parte bassa.

Ottimo come sempre il colpo d'occhio dei tifosi ospiti che hanno volatilizzato tutti i biglietti messi a loro disposizione in prevendita ed hanno acquistato anche parte di quelli di casa.Gassani scende in campo con una nuova formazione e schiera un 5-3-2 con Mussi, Benedini e il nuovo arrivato Mitrotti al centro della difesa. La partita stenta a decollare con le due formazioni più attente a non subire che ad attaccare, ne esce un primo tempo decisamente noioso e poco piacevole sotto il profilo dello spettacolo.

Al 18' un tiro di Puleo tenta di sorprendere Baroni fuori dai pali ma tiro non semplice e fuori dalla specchio della porta. Al 24' risponde la Massese direttamente su punizione centrale dai 25 metri con Kthella ma pallone sempre fuori dallo specchio della porta.

Passano altri cinque minuti e direttamente da calcio d'angolo sulla sinistra di Gambini il neo acquisto Mitrotti svetta più alto di tutti e segna la rete del vantaggio ospite che accende la partita. Reazione dei padroni di casa che rispondono con un altro colpo di testa parato però da Baroni in tuffo. Cascina riversato in avanti, Frati su punizione ancora fuori. Un minuto dopo contropiede ospite, Kthella lancia Degl'Innocenti in profondità, carica il tiro ma colpisce male e pallone fuori.

Un minuto dopo ancora padroni di casa in avanti testa di Frati parata semplice di Baroni. Nei secondi finali traversa del Cascina con un tiro da fuori area, traiettoria deviata dell'estremo difensore Massese, sulla respinta il più lesto ad arrivare sul pallone è Palaj che mette in rete ma la sua posizione è ampiamente di fuorigioco e rete giustamente annullata. Cascina che termina in avanti di cuore il primo tempo ma il suo attacco sembra sterile e poco brillante, Massese che merita il vantaggio in questa prima frazione della gara.

Cascina che torna in campo con la voglia di cercare la rete del pareggio e si staziona nella metà campo avversaria, al 6' l'occasionissima sui piedi del nuovo entrato Andolfi che però non riesce ad appoggiare in porta il pallone.

Col passare dei minuti la partita torna ad essere priva di emozioni anche se più viva. Al 20' la Massese torna ad essere pericolosa col nuovo entrato Vita che colpisce bene ma un difensore devia in angolo il suo tiro. Al 24' è invece il Cascina che prova a pungere, Baroni però esce bene e copre lo specchio della porta su tiro avversario e respinge il pericolo.

Ospiti alla ricerca del contropiede giusto e padroni di casa alla ricerca della giocata giusta. Le squadre si allungano e soprattutto nei minuti finali la partita potrebbe cambiare di risultato in qualsiasi momento da ambo le parti, non arriva però la giocata giusta fino a tempo scaduto, parata di Baroni, Benedini si prende con un giocatore avversario e per l'arbitro, fiscalissimo in questa occasione è rigore che Vaglini non sbaglia tra l'incredulitá del pubblico.

Massese che si mangia così una vittoria importantissima, il Cascina festeggia così un punto giusto per quanto visto in campo ma regalato da Benedini che commette una ingenuità assurda e una fiscalità arbitrale eccessiva.

Foto Luigi Tonarelli