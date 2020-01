Sport



Massese, buon pari con la seconda della classe in inferiorità numerica

domenica, 19 gennaio 2020, 20:10

di mario ceccarelli

0-0

Massese: Baroni; Giomi; Materazzi; Di Renzone; Mitrotti; Mussi; Zeqiri (55' Imperatrice); Biserni (81' Piscopo); Kthella (70' Serrago); Marcon; Degl'Innocenti (80' Vita). A disposizione: Giacobbe; Imperatrice; Barattini; Bonati; Piscopo; Serrago; Vita; Bonni. Allenatore: Nicola Benedetti.

Fratres Perignano: Rizzato; Lucarelli; Piletti; Gamba; Genovali; Aliotta; Kavtaradze; Filippi (75' Pinna); Fiaschi (82' Damiani); Remedi; Igbineweka. A disposizione: Romani; Gemignani; Martini; Bani (51' Kavtaradze); Pinna; Damiani; Canali; Cannas; Boldrini. Allenatore: Fabrizio Ticciati.



Arbitro: Alessandro Donati di Livorno, coadiuvato da Alessio Matteucci di Livorno e Daniele Vicari di Lucca.

Note: spettatori circa 150. Giornata invernale, terreno in buon condizioni. Ammoniti: Aliotta (P), Gamba (P), Piscopo (M). Espulso: Mitrotti (M) per fallo da ultimo uomo.

Per la diciannovesima giornata dal campionato regionale di eccellenza toscana la Massese ospita la seconda forza del campionato Frates Perignano.

Gassani squalificato si accomoda nella gradinata dello stadio 'Degli Oliveti' di Massa. Impegno difficile per i padroni di casa che devono affrontare una delle squadre più in forma del campionato.

Ospiti che cercano di partire a razzo, Massese con 5 difensori che per la seconda volta consecutiva si difende con ordine e lascia pochi spazi agli avversari. Al 20' primo sussulto per i tifosi di casa che vedono Degl'Innocenti liberarsi al tiro ma traiettoria troppo debole e facile preda del portiere avversario. Perignano che ora cerca di essere più concludente con Igbineweka e Aliotta, per il primo azione solitaria e tiro da posizione defilata parata da Baroni, il secondo, servito bene, vede la sua conclusione deviata da un difensore avversario in angolo. Partita equilibrata con Perignano leggermente più offensivo, buono comunque anche l'attacco massese che tenta con Marocn prima e Kthella dopo di sbloccare il risultato.

Curiosa scenetta al 33' quando 4 uomini della questura vanno a richiamare Gassani per spostarlo in tribuna. Negli ultimi anni tutti gli allenatori squalificati hanno sempre visto la partita da quel settore dello stadio chiuso da anni per la mancanza di agibilità, inspiegabilmente questa volta questo non è stato possibile, difficile comprenderne il motivo vista la tranquillità dell'incontro e la mancanza di tifosi ospiti.

Secondo tempo subito incandescente, passano sei minuti e ospiti in contropiede, Mitrotti, alle spalle dell'avversario, sfiora il diretto avversario, lo stesso rimane a terra infortunato per strappo evidente muscolare, l'arbitro decreta punizione ed espulsione per il giocatore apuano, molte le proteste dei tifosi e in campo, verrà ammonito anche Kthella ed espulso dalla panchina il direttore generale Pantera, l'arbitro però non torna sulla sua decisione e Massese in 10 uomini. Inizia il walzer dei cambi e Gassani ridisegna la sua formazione con quattro difensori. Padroni di casa che si difendono bene e non disdegnano il contropiede. Ospiti che invece perdono di lucidità. Bisogna aspettare il 30' per vedere Baroni di nuovo impegnato su tiro di Fiaschi. Tre minuti dopo fallo di Aliotta a centrocampo più cattivo di quello di Mitrotti, con attaccante in contropiede, per Donati di Livorno questa volta è solo ammonizione (la prima della partita). Al 40' grande occasione Serrago che trova lo spazio giusto per fregare la difesa avversaria, calcia però da posizione defilata e pallone a lato della porta. Nei minuti finali il Perignano le tenta tutte per vincere, Remedi al 41' colpisc eil palo interno e poi esce. Al 48' invece è la traversa a salvare la squadra di casa.

Giusto pareggio tra due formazioni che hanno mostrato la differenza di classifica, la Massese però ha lottato e giocato con più grinta e voglia di vincere. Come nel girone di andata le due squadre si dividono così di nuovo la posta in palio.

Tra sette giorni derby con la San Marco Avenza per i padroni di casa, carrarini sconfitta dal Castelnuovo Garfagnana in questo ultimo turno e che ora, insieme a: Pontremolese, Castelfiorentino e Montecatini; si stanno giocando l'ultimo posto dei play-out a solo tre lunghezze dalla Massese.