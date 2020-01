Pareggio tra Città di Massa e Imolese

Altri articoli in Sport

domenica, 26 gennaio 2020, 20:00

Lo sloveno Bojan Tokic, atleta dell'Apuania Carrara Tennistavolo, si è qualificato per le olimpiadi di Tokio con la propria squadra nazionale durante il torneo 'Mondiale di Qualificazione Olimpica di Gondomar', in Portogallo, battendo per 3-1 l'India nel suo ottavo di finale e conquistando così l'accesso ai giochi di Tokyo

domenica, 26 gennaio 2020, 19:40

Va alla San Marco il derby provinciale con la Massese, due rigori, concessi entrambi per fallo di mano, sbloccano il risultato iniziale, prima Fusco per i padroni di casa e poi Vita, realizzano entrambi i penalty

domenica, 26 gennaio 2020, 09:05

La Carrarese sfiora la terza vittoria consecutiva pareggiando sul campo della Pistoiese in un bel derby giocato a viso aperto da entrambe le squadre

venerdì, 24 gennaio 2020, 17:19

Si sono ritrovati tutti, ma proprio tutti, gli organizzatori e i partner della White Marble Marathon, che ormai è diventata il più importante evento sportivo di tutto il territorio provinciale, nella sala di rappresentanza del comune di Carrara

venerdì, 24 gennaio 2020, 08:54

Terza giornata di campionato di Serie A2 di calcio a 5 per il Città di Massa che se la vedrà in campo (palazzetto dello sport di Massa ore 15) con la forte Imolese Calcio 1919. Sicuramente sarà una partita in cui gli ospiti ce la metteranno tutta per vincere, perché...

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:17

Due importanti vittorie confermano in vetta alla classifica le due squadre di Serie D dell'Apuania Carrara tennistavolo, vediamo nel dettaglio come è andata