Sport



Poker del Tau alla Massese

domenica, 5 gennaio 2020, 16:26

di mario ceccarelli

4 - 0

Tau Calcio: Citti, Battistoni (74' Signorini), Lucchesi (76' MaginiG.), Michelotti, Fedi, Del Sorbo, Pratesi, Gialdini, Mengali (77' Benedetti), Chianese, Maccagnola (80' Magini L.). A disposizione: Donati, Magini G., Magini L., Fanani, Benedetti, Signorini, Matteoni, Frugoli, Riccomini. Allenatore: Cristiani.

Massese: Giacobbe, Di Renzone, Materazzi, Marcon, Mussi, Benedini, Manfredi (58' Giomi), Piscopo (46' Zeqiri), Vita (46' Serrago), Degl'Innocenti, Kthella (60' Biserni). A disposizione: Baroni, Bonni, Giomi, Imperatrice, Zeqiri, Biserni, Serrago. Allenatore: Gassani.

Arbitro: Burgassi di Firenze, coadiuvato da Bertani di Pisa e Barretta di Pistoia.

Reti: 13' Chianese (T), 29' Mengali (T), 39' Del Sorbo (T), 47' Mengali (T).

Note: spettatori 200 circa, circa 80 da Massa. Giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Vita (M), Michelotti (T), Del Sorbo (T), Lucchesi (T), Mussi (M).

ALTOPASCIO - Per la seconda giornata di ritorno del campionato toscano di eccellenza il Tau Calcio Altopascio ospita la Massese per la prima partita del 2020.Parte dalla panchina il neo acquisto massese Zeqiri. Subito tra i titolari invece Fedi nella squadra lucchese, piena di ex.

Partono meglio gli ospiti che sembrano prendere il predominio del campo, al 13' però un rimpallo favorisce i padroni di casa che possono partire in contropiede, pallone a Chianese che poco fuori area non ha difficoltà a portare in vantaggio la sua squadra. La Massese prova a reagire ma il nervosismo in campo favorisce solo i lucchesi, al 29' il raddoppio arriva direttamente su calcio di rigore di un altro ex Mengali.

Massese stordita e al 39' Del Sorbo di testa colpisce ancora su un cross giunto direttamente da una punizione arrivato dalla sinistra. Gassani prova a cambiare partita, fuori Piscopo e Vita dentro Serrago e Zeqiri. Passa un minuto e ancora Tau che in contropiede colpisce nuovamente con un assolo di Mengali. Ospiti che cercano di reagire ma padroni di casa che controllano bene.

Bisogna aspettare altri 25 minuti per il primo vero sussulto Massese, punizione potete e Citti respinge, ospiti che rimettono al centro e due salvataggi sulla linea insieme ad una traversa negano almeno una soddisfazione ai ragazzi apuani. Al 79' ci prova anche Serrago a sorprendere Citti ma nulla da fare.

La Massese finisce riversata in avanti ma il risultato non cambia.Massese che così fa un notevole passo indietro verso la corsa play-off, zona in cui resta e si stabilizza il Tau Calcio. Tra sette giorni nuova trasferta per la Massese a Cascina, il Tau invece sarà ospite del Perignano.