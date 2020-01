Sport



Polemiche per la chiusura del Carrarese store: la società chiarisce “E’ la formula temporary”

sabato, 4 gennaio 2020, 12:02

di vinicia tesconi

Ciò che abbonda a Carrara, assai più che il marmo – che pure è tantissimo – è la voglia di fare polemica. Un tratto, forse l’unico, insieme all’uso abituale della bestemmia, che i carrarini, anarchici anche geneticamente, hanno derivato dalla terra toscana che è comunque loro patria d’origine.

Se poi l’oggetto su cui innescare la polemica è legato a una delle realtà locali più penalizzata del momento – il commercio – è facile che una semplice constatazione come quella che il Carrarese store sia chiuso dall’inizio di gennaio abbia dato la stura a una ridda di commenti che hanno spaziato in quasi tutto lo scibile formato social.

Così è andata, appunto: alla comunicazione di un cittadino messa su una delle pagine facebook dei tifosi della Carrarese è seguito un mare di polemiche e di illazioni sulla società, sullo store, sulla location e sul commercio in centro città. Persino sui prezzi praticati per i prodotti a marchio Carrarese. Se, in linea generale, un tratto comune è emerso e cioè che il Carrarese Store è stato comunque molto apprezzato dai cittadini, ancora una volta il dato più significativo che si è potuto cogliere è quello dell’incontentabilità sostanziale della gente locale. “ Campanelli d’allarme”, “ I prezzi non invogliano a comprare”, “Sarebbe stato meglio aprire a Marina visto che Carrara ormai è un deserto”, “ chi va a comprare a Carrara? ormai è una città fantasma”, “a gennaio chiudono lo store, a giugno chiuderanno la società” e tutta una serie di varianti sul tema è quanto è uscito su facebook a conferma che il carrarino in polemica la tocca sempre piano, per usare una metafora calcistica.

Abbiamo chiesto alla dirigenza della società Carrarese di chiarire l’effettiva situazione: “ La chiusura al 29 di dicembre – ci hanno detto i vertici della Carrarese – era prevista dall’inizio del contratto nella formula “ temporary “. Il progetto è nato l’anno scorso all’interno di una strategia di marketing ben definita. Abbiamo deciso di provare lo store della Carrarese con la formula temporary che permette aperture cicliche di tre mesi ciascuna. Abbiamo realizzato due cicli: uno da aprile a giugno e un secondo da ottobre a dicembre. La scelta di aprire lo store a Carrara è stata determinata sia dal senso di appartenenza della squadra al cuore della sua città, sia per dare un segnale di positività a una realtà in sofferenza come quella del commercio del centro storico di Carrara. Un modo per dimostrare che la società ha a cuore le sorti della città. Non abbiamo ancora i dati ufficiali relativi alle vendite dello store ma possiamo tranquillamente dire che l’esperienza è stata comunque positiva. Sin dall’inizio avevamo stabilito di arrivare a una riflessione concreta dell’esperienza dopo due cicli di attività e questo è quello che a breve verrà fatto. Si tratta di un’analisi puramente commerciale che dovrà valutare la possibilità di trasformare lo store in un esercizio fisso o quella di proseguire con le aperture temporanee nei periodi più commercialmente appetibili dell’anno. Questa è la linea generale che la società si è data: un ragionamento semplicemente economico che non ha alcun collegamento con l’andamento sportivo della squadra. Esiste anche l’ipotesi della chiusura definitiva, qualora non sussistessero le condizioni necessarie per mantenere l’attività, così come verrà valutata la location migliore anche in considerazione dei costi di affitto dei locali. Ma tutto questo è ancora da valutare e non ci sono indirizzi o decisioni già prese.”. L’infiammarsi della polemica relativa al Carrarese Store non è stata apprezzata dalla società soprattutto per quanto riguarda le critiche sui prezzi dei prodotti venduti: “ La maglia ufficiale della Carrarese – hanno chiarito dalla Carrarese - che milita in serie C, fornita dalla Yoma, marchio che serve anche Torino, Sampdoria e Atalanta, in serie A, è venduta a 49,90 euro. Ci sono società di eccellenza con sponsor di minor levatura della Yoma che vendono le loro maglie ufficiali a 70 euro. Questo chiude ogni polemica sui prezzi”.

La verità, insomma, al netto di tante polemiche è una semplice valutazione economica che, come hanno spiegato i dirigenti della Carrarese, dovrà considerare se lo store è in grado di reggere i mesi più morti del commercio oppure no. Il negozio dedicato alla società calcistica che in città ha una lunga tradizione di fedeltà e di passione da parte dei tifosi e che, con l’esperienza fin qui fatta con la formula temporary, ha dimostrato di essere un elemento catalizzatore di persone grazie anche alle molte iniziative di incontro tra tifosi e campioni gialloazzurri, è comunque un esercizio commerciale che deve sottostare alle leggi che regolamentano il settore e che variano molto dalla modalità temporanea e quella effettiva. Tutto questo verrà vagliato dalla società per stabilire l’eventuale futuro del Carrarese Store.