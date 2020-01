Sport



Prima di ritorno del campionato di serie A2, vittoria dell'Apuania a Torino

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:44

di mario ceccarelli

Nel girone A della serie A2 vittoria esterna per 4-1 dell'Apuania Carrara contro il Cus Torino, una delle tre squadre in lotta per la retrocessione in serie B1, conferma invece della terza posizione alla fine dell'ottava giornata per l'Apuania. La vittoria è frutto dei due punti di Alberto Margarone (fresco numero 16 del ranking nazionale con le ultime classifiche di fine novembre) contro Manna e Ferrero, del punto di Alessandro Soraci (vincitore su Cordua) e di quello di Matteo Petriccioli su Ferrero.

Matteo Petriccioli dice: "Sono contento della mia prestazione e della vittoria della squadra", mentre il dirigente Giancarlo Betti: "Temevamo questa partita in sede di pronostico e anche sul campo non è stata facile, non siamo ancora salvi ma siamo sulla buona strada, a nostro avviso ci mancano due punti per raggiungere la quota salvezza, il girone di andata è andato oltre le previsioni e ora non dobbiamo disperdere quanto costruito, dobbiamo far tesoro di quanto accaduto l'anno scorso quando con la stessa formazione, più Rocco Conciauro, ci siamo salvati solo all'ultima giornata".

Nelle altre partite si registra la vittoria per 4 a 2 del Cagliari sul Modena, del Castelgoffredo sempre per 4 a 2 sul Romagnano e del Reggio Emilia per 4 a 0 su Milano.

Il campionato riprenderà sabato il 1 febbraio alle ore 14 tra le mura amiche contro il Milano, squadra che tenterà il colpo a sorpresa per recuperare punti preziosi in chiave salvezza, all'andata l'Apuania vinse a Milano per 4 a 0 ma la prossima volta sarà sicuramente un'altra partita.

La classifica del girone dopo la prima giornata di ritorno: Reggio Emilia 14; Cagliari 13; Apuania Carrara e Castel Goffredo 11; Modena 8; Cus Torino 3;

Romagnano e Milano 2.

La prima squadra è promossa in serie A1 e le ultime due squadre sono retrocesse in serie B1.