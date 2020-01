Sport



Ritorna il "VolleYoung International Tournament": l'evento giovanile dell'anno

sabato, 4 gennaio 2020, 15:19

La segreteria della Virtus Group rende note le modalità organizzative del Torneo Internazionale di Pallavolo Giovanile di Carrara, Marina di Massa e Versilia: svelato il [10' VolleYoung International Tournamenti] di Pasqua che, quest'anno, sarà organizzato da giovedì 9 a sabato 11 aprile.



Scadenza iscrizioni il 20.03.2020, la manifestazione è Fanball Official Event.



Le categorie coinvolte dall´organizzazione sono sei ovvero under 13 promozionale (femminile, maschile e misto), under 14/16/18 femminili e under 16/18 maschile.



Riproposte, senza alcun aumento, le tre sistemazioni proposte: BASIC, SIMPLE e COMFORT in hotel o residence a tre stelle.



Confermato il collaudato meccanismo di calcolo delle gratuità per gli allenatori/dirigenti al seguito: non sarà più necessario iscrivere almeno due differenti squadre per beneficiarne infatti per squadre da 18 (17+1) è prevista una gratuità, per comitive da 22 (20+2) è riconosciuta la seconda e al raggiungimento di 25 persone scatta addirittura la terza (22+3).



Rinnovata la possibilità di adesione ad una Promozione Riservata con "Sms Code", che tanto successo aveva riscosso nell'edizione precedene, e la consegna di tanti buoni sconto alle atlete iscritte per la partecipazione scontata al "Fanball Volley Camp" dell´estate 2020.



Inoltre I RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI alle atlete e atleti in gara TRIPLICANO e passando da 24 a 72, con l'istituzione di oro, argento e bronzo, nei premi di miglior giocatore, miglior attacco, miglior palleggio e miglior difesa in ciascuna categoria giovanile.



In allegato è disponibile la circolare di indizione completa in format pdf, il mod. iscrizione in format word e pdf.



In Sintesi:



- 3 GIORNI in una splendida località turistica affacciata sul litorale ligure/tirrenico;



- Da €.129,00 ad atleta in FORMULA "ALL-INCLUSIVE" in sistemazione base;



- Se iscrivi 3 squadre, entro il 29.02.2019, l'iscrizione della terza squadra è GRATIS!!!



- L'inimitabile "VOLLEY DANCE" con il coinvolgimento di centinaia di ragazze e ragazzi,



- T-SHIRT ZEUS FANBALL in regalo a tutti gli atleti partecipanti;



- Possibilità di adesione ad una PROMOZIONE RISERVATA con "Sms Code";



- INCREDIBILE: fino a 3 ALLENATORI/DIRIGENTI completamente GRATIS per ogni squadra;



- I RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI alle atlete e atleti in gara TRIPLICANO e passando da 24 a 72, con l'istituzione di oro, argento e bronzo, nei premi di miglior giocatore, miglior attacco, miglior palleggio e miglior difesa in ciascuna categoria giovanile.



- Consegna di BUONI SCONTO per la partecipazione, agevolata, al "FANBALL VOLLEY CAMP" estate2020 alle atlete e agli allenatori, promozione riservata alle categorie femminili.