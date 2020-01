Sport



Tokic dell'Apuania Tennistavolo si qualifica per le olimpiadi con la propria nazione

domenica, 26 gennaio 2020, 20:00

di mario ceccarelli

Lo sloveno Bojan Tokic, atleta dell'Apuania Carrara Tennistavolo, si è qualificato per le olimpiadi di Tokio con la propria squadra nazionale durante il torneo 'Mondiale di Qualificazione Olimpica di Gondomar', in Portogallo, battendo per 3-1 l'India nel suo ottavo di finale e conquistando così l'accesso ai giochi di Tokyo.

Grandi protagonisti della vittoria sono stati Darko Jorgic, campione d'Italia nel 2017 con l'Apuania Carrara e Bojan Tokic, attuale numero uno della squadra carrarese. Della squadra fa parte anche Deni Kozul, compagno di Jorgic nell'impresa tricolore di tre stagioni fa.

La sfida contro gli asiatici è stata all'inseguimento per la Slovenia, perché nel doppio di apertura Sharath Kamal Achanta e Harmeet Desai avevano sconfitto per 3-0 Kozul e Tokic. A firmare la rimonta ha pensato Jorgic, con la doppietta per 3-0 su Sathiyan Gnanasekaran e 3-1 su Achanta. In mezzo ai suoi successi Tokic ha prevalso su Desai per 3-2, risalendo da 1-2.

Bojan Tokic si è qualificato così a 38 anni per la sua quarta olimpiade consecutiva, la partita finale ha altresì indicato come nello sport si giochi sempre buttando il cuore oltre l'ostacolo, l'atleta in forza all'Apuania ha infatti disputato l'incontro contro l'India nonostante avesse la febbre a 38.

"Sono contentissimo per questo risultato, ho giocato nonostante la febbre, ci tenevo tantissimo a questa qualificazione, l'India è veramente un'ottima squadra" ci dice al telefono l'atleta sloveno.

Soddisfazione anche nel team carrarese, il presidente Bellotti ci dice: "Siamo orgogliosi di avere in squadra un'atleta leggendario del tennistavolo europeo e mondiale che parteciperà alla sua quarta olimpiade, siamo contenti di aver ricevuto le congratulazioni dal sindaco di Carrara De Pasquale che ringraziamo per questo".