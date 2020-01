Sport



Torneo di tennistavolo a Cascina, buoni risultati per Giacomo Palomba e Matteo Fruzzetti

venerdì, 10 gennaio 2020, 14:04

di mario ceccarelli

Si è svolto nello scorso fine settimana a Cascina di Pisa il torneo di categoria di tennistavolo, valido per le qualificazioni ai campionati italiani al quale l'Apuania Carrara ha partecipato con molti atleti nelle varie categorie, buoni risultati sopratutto per Palomba e Fruzzetti.

Vediamo nel dettaglio come sono andate le gare.

Sabato mattina si è svolta la sesta categoria con al via 55 partecipanti, nel girone preliminare il giovane Nicola Bogazzi, inserito nel girone 7, è stato sconfitto da Bersezio Rinaldo, Andrea Riccomini e Giulio Fabbrini per 3-0 dimostrando progressi rispetto alle ultime prestazioni; Paolo Botti inserito nel girone 10 è stato invece sconfitto da Francesco Bacci e Antonio Fabbrini sempre per 3-0; Nicola Manfroni inserito nel girone 11 veniva invece prima sconfitto da Paolo Giovacchini per 3-0 e successivamente batteva nell'ordine Federico Zocchi per 3-0 e Maurizio Donnarumma per 3-2, superando il turno ed accedendo al tabellone eliminatorio; Leonardo Rolandi inserito nel girone 12 è stato sconfitto da Vieri Lambertelli e Massimo Guerra per 3-0 e da Andrea Simi per 3-1; Andrea Tedesco inserito nel girone 14 è stato sconfitto da Francesco Abbale e Giancarlo Batani per 3-0 e da Emanuele Puglisi per 3-1. Successivamente al primo turno del tabellone ad eliminatoria diretta Nicola Manfroni veniva sconfitto da Emanuele Puglisi per 3-0. Complessivamente i giovani dell'Apuania hanno confermato che la strada intrapresa è quella giusta e i miglioramenti sono stati evidenti.

Nel tardo pomeriggio di domenica si è poi svolta la terza categoria maschile con la via 28 partecipanti, nel girone 1 Matteo Fruzzetti (testa di serie numero 1) si è imposto nel girone battendo Gabriele Ienna per 3-2, per 3-0 Marco Carnicelli e Skarup Mick per ritiro; nel girone 2 Nicola Bemi (testa di serie numero 2) è giunto secondo nel girone essendo stato sconfitto, a sorpresa, per 3-2 da Christian Bacci, battendo successivamente Stefano Simi per 3-0 e Maurizio Stefanelli per ritiro; Giacomo Palomba nel girone 5 è stato sconfitto da Nicolò Tozzini per 3-0 e in seguito si è imposto su Giacomo Nottolini per 3-0 ed Alessandro Citi per 3-1 giungendo così secondo nel girone. Nel tabellone ad eliminatoria diretta Nicola Bemi veniva sconfitto al primo turno per 3-1 da Nicolò Tozzini , Matteo Fruzzetti nei primi 8 veniva invece sconfitto da Larindi per 3-1; Giacomo Palomba batteva nell'ordine Leonardo Cerofolini per 3-1; Chiristian Bacci per 3-1 e Giorgio Conte per 3-2, infine in finale veniva sconfitto per 3-2 in un match molto equilibrato da Larindi.

In definitiva un buon torneo per l'Apuania Carrara Tennistavolo: "Siamo contenti del gioco espresso e dei risultati che Giacomo Palomba e Matteo Fruzzetti hanno raggiunto, anche perché si stanno allenando con serietà ed applicazione, Nicola Bemi deve ancora lavorare molto per raggiungere lo stato di forma, i giovani Nicola Bogazzi, Nicola Manfroni, Andrea Tedesco e Leonardo Rolandi hanno disputato una prova confortante ed in crescita, per Paolo Botti necessita più fiducia" ci dicono all'unisono i due allenatori Alex Glogogeanu e Joana Corburean.