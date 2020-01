Sport



Una grande Carrarese batte con merito per 2 a 1 il Pontedera e adesso può veramente sognare

giovedì, 23 gennaio 2020, 00:14

2 - 1

Carrarese: Pulidori, Ciancio, Pasciuti Tedeschi, Murolo, Damiani, Valente, Foresta, Infantino (Maccarone), Cardoselli,(Agyei),Calderini (Mezzoni) All. Baldini

Pontedera: Sarri, Cicagna (Benassai), Piana, Ropolo, Pavan (Giuliani), Serena, Caponi, Bruzzo (Barba), Visconti (Risaliti), Semprini, De Cenco. All. Maraia

Arbitro: sig. Natilla di Molfetta

Reti: 27' pt Bruzzo (P), 33' pt. Cardoselli (C), 55' st. Infantino (C) rig.

CARRARA - Una grande Carrarese vince in rimonta il derby di alta quota con il Pontedera, secondo in classifica e vera grande sorpresa di questo girone. Una partita che non ha tradito le attese giocata da entrambe le squadre con grande attenzione e grande agonismo.

Ne è venuto fuori un incontro che pur senza regalare grandi emozioni è sempre stato giocato sul filo dell'equilibrio, un equilibrio che solo un episodio poteva rompere. Episodio che la Carrarese ha trovato all'inizio di ripresa quando Infantino si procurava e realizzava un calcio di rigore che ribaltava il vantaggio iniziale dei granata ottenuto da Bruzzo.

Nel mezzo lo splendido pareggio apuano realizzato da Cardoselli con una magia di tacco, un gol che se realizzato in serie A sarebbe trasmesso per ore e ore dalle Tv. Per il bravo Cassio secondo gol consecutivo in un campionato dove si sta ritagliando un ruolo di primo piano nello scacchiere apuano, la consacrazione, almeno lo speriamo, di questo ragazzo che in possesso di indiscusse doti non aveva finora espresso tutto il suo reale valore.

La partita ha vissuto una prima fase di equilibrio, giocata su ritmi abbastanza compassati, col Pontedera che si faceva preferire, fino a trovare con Bruzzo il gol del meritato vantaggio. Il gol subito svegliava la Carrarese che alzava immediatamente i ritmi e come detto trovavo poco dopo il pari col gran gol di Cardoselli.

Da quel momento erano i ragazzi di Baldini a fare la partita e ad avere al 38' sempre con lo scatenato Cardoselli la palla del vantaggio, bravo stavolta Sarri a neutralizzare il sinistro del centrocampista azzurro.Ripresa che si apriva come era finita la prima frazione di gioco con la Carrarese che faceva la partita e che al 10' per un fallo di Cicagna su Infantino usufruiva di un calcio di rigore. Impeccabile la trasformazione del bomber sempre più capocannoniere del girone.

Il Pontedera provava a rientrare in partita, ma i suoi tentativi risultavano però alquanto imprecisi e sterili, era la Carrarese invece al 28' ad avere la palla per chiudere il match, ma Calderini servito dall'onnipresente Cardoselli vedeva il suo sinistro respinto dal palo a Sarri battuto.

Lo scampato pericolo spingeva i granata a cercare con le ultime energie la rete del pari, ma al di là di qualche mischia e di qualche affannosa respinta la difesa apuana reggeva bene. Gli ultimi minuti, alla luce delle rimonte subite, parevano interminabili, ma dopo i quattro minuti concessi dal bravo Natilla, al triplice fischio tutto lo stadio poteva finalmente esplodere.

Una vittoria da grande squadra, contro una squadra che si è dimostrata degna del posto in classifica finora occupato, una squadra, quella granata che adesso non possiamo più considerare una sorpresa, che sa quello che vale e che giocherà fino alla fine per continuare a sognare l'impossibile.Partendo proprio dal valore del Pontedera che si può capire meglio l'importanza e la portata di questa vittoria per la Carrarese.

Una Carrarese attenta, lucida, cinica. Una squadra che in tre giorni è stata capace di battere Siena e Pontedera è una squadra che deve e può sognare.

Stasera la notte sarà lunga a Carrara, stanotte forse si dormirà poco, domani guardando la classifica si scoprirà che il secondo posto è a due punti, e che se anche davanti c'è ancora il sempre più sorprendente Renate, il sogno continua, e come dice un vecchio detto "i sogni non muoiono all'alba".

marco materassi