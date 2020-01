Vince anche a Firenze il quinto team Apuano di Tenistavolo

Altri articoli in Sport

giovedì, 23 gennaio 2020, 00:14

Una grande Carrarese vince in rimonta il derby di alta quota con il Pontedera, secondo in classifica e vera grande sorpresa di questo girone. Una partita che non ha tradito le attese giocata da entrambe le squadre con grande attenzione e grande agonismo

mercoledì, 22 gennaio 2020, 16:30

Con grande soddisfazione organizzativa e sportiva si è conclusa domenica 19 gennaio l'edizione 2020 dei Campionati Regionali Indoor di tiro con l'arco presso il padiglione D del Centro Espositivo Carrara Fiere

martedì, 21 gennaio 2020, 13:52

Dopo molti anni l'Apuania Carrara Tennnistavolo ha ripreso a svolgere un campionato femminile. Il progetto sportivo ha preso corpo l'anno scorso e quest'anno finalmente il sodalizio carrarese ha iniziato il cammino con la serie C regionale ed ottimi risultati

martedì, 21 gennaio 2020, 09:08

Riprende il campionato di serie B e non cambia l'andamento del girone di andata per le squadre dell'Apuania Carrara Tennistavolo, sconfitta in serie B1 a Torino e vittoria a Cascina per la B2. Ecco nel dettaglio tutti i risultati e i commenti alla giornata appena trascorsa

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:44

Nel girone A della serie A2 vittoria esterna per 4-1 dell'Apuania Carrara contro il Cus Torino, una delle tre squadre in lotta per la retrocessione in serie B1, conferma invece della terza posizione alla fine dell'ottava giornata per l'Apuania

domenica, 19 gennaio 2020, 21:26

Carrarese che fa suo il derby con il Siena, derby d’alta classifica, e si rilancia verso le posizioni di vertice, col terzo posto attualmente occupato dal Renate che dista solo un punto