Sport



Volley, UPC Robur ospita San Marcello Pistoiese

giovedì, 9 gennaio 2020, 16:22

Dal 21 dicembre scorso l’UPC torna in campo sabato prossimo 11 gennaio e lo fa con la sola formazione femminile impegnata nel campionato di pallavolo di serie D in collaborazione con la Robur Massa. Avrà invece a disposizione ancora una settimana la squadra maschile che nel primo turno del nuovo anno ha la giornata di riposo.

Durante la pausa però sia i ragazzi di Orsolini che le ragazze di Cordiviola – Casula ne hanno approfittato per sistemare alcuni automatismi e rimanere allenati in vista della seconda parte del campionato.

Proprio le ragazze hanno preso parte al primo torneo VPL CUP Liguria opposte a VP Volley, Hiposense Albaro Volley e Asd Lunezia Volley. A Sarzana capitan Costa e compagne hanno ben figurato conquistando il secondo posto in una finale tutta locale vinta dal VP Volley di Roni e conquistando il premio come miglior palleggiatrice del torneo e miglior giocatrice assegnati rispettivamente a Mariani Melania e Lossi Diletta.

In queste prime dieci giornate del campionato di serie D femminile girone C, l’UPC Robur in gran parte rinnovata rispetto alla scorsa stagione ha faticato nelle prime giornate, siglando il primo successo nel quarto turno contro Chianti e sette giorni dopo in esterna contro l’Un18 Le Signe Empoli. Nel settimo turno le ragazze di Cordiviola hanno battuto Pescia dopo una battaglia durata cinque set ed ora aspettano di tornare al successo dopo due settimane a vuoto, complici anche alcuni problemi di infermeria. Pausa quindi propizia per Costa e compagne che aprono il nuovo anno di fronte al pubblico di casa e sabato 11 gennaio alle ore 21 a Lido di Camaiore ospitano l’A.s. Appennino P.se Volley Asd compagine da non sottovalutare, che a dispetto della classifica (che la vede in penultima posizione, tre sotto l’UPC Robur) ha in tabellino due vittorie e 7 punti quindi appena un successo in meno delle nostrane.

Apertura di anno nuovo quindi già con l’attenzione al massimo per l’UPC Robur che invita i propri sostenitori ad accorrere numerosi alla palestra Gaber di Lido per far sentire tutto il proprio calore.

Rosa UPC-ROBUR: Bertozzi, Lazzarini, Lossi, Pellegrini, Briglia, Ceragioli, Costa k, Capovani, Mariani, Casu, Dini, Micheloni, Frediani. All. Cordiviola, Casula.