Apuania regina del girone regionale di tennistavolo, battuti anche Casina e Firenze

martedì, 18 febbraio 2020, 07:38

Nel girone A della serie A2 bella vittoria interna per 4-1 dell'Apuania Carrara contro il Modena, una delle squadre di centroclassifica nel girone nord della serie A2, confermata così la terza posizione alla fine della undicesima giornata

martedì, 18 febbraio 2020, 07:31

Una Carrarese decisa, attenta, motivata batte per due a uno il Renate e vede il secondo posto distante solo un punto

domenica, 16 febbraio 2020, 18:14

Pareggio giusto per quanto visto quest'oggi in campo, Massese e Pro Livorno subiscono comunque nel loro momento migliore, l'incontro alla fine però ritorna giustamente in parità

giovedì, 13 febbraio 2020, 21:50

Chi scrive è un "giovane vecchio giornalista", anzi forse nemmeno un giornalista. Vecchio per l'età anagrafica, giovane per il gli anni in cui è in possesso del tesserino. Da sempre appassionato di sport, e specialmente di calcio, mi è stata affidato il compito di seguire la Carrarese...

giovedì, 13 febbraio 2020, 19:35

La partita dei quarti di finale tra Città di Asti e Città di Massa è finita 3-7. Le due formazioni si sono scontrate al Palasanquirico di Asti per aggiudicarsi un ambito posto alle final four di Coppa Italia di serie A2

giovedì, 13 febbraio 2020, 19:26

Due acquisti per la Massese, le brutte prestazioni nelle ultime partite hanno costretto la società a scendere nuovamente sul mercato. Arrivano così due giocatori importanti che possono incrementare la qualità della rosa bianconera