Sport



Apuania Tennistavolo promossa in B1

mercoledì, 19 febbraio 2020, 08:32

di mario ceccarelli

Nessuna sorpresa nei campionati di Serie B dell'Apuania Carrara Tennistavolo, in Serie B1 ancora una sconfitta col TT Pisa ed ultima posizione in classifica, almeno fino a questo momento, con relativa retrocessione, la bella notizia arriva però dalla forte formazione di Serie B2 che continua a vincere, questa volta contro Modena, e raggiunge la matematica promozione in Serie B1, l'impresa porta i nomi di: Alex Glogogeanu, Rocco Conciauro, Angelo Teatino e Matteo Fruzzetti.

Ecco nel dettaglio tutti i risultati.

Campionato Serie B1 girone B

Nella quarta giornata di ritorno ancora una sconfitta per la terza squadra carrarese, questa volta a battere il team carrarese è stato il TT Pisa che si è imposto per 5a0, nonostante nelle file apuane si sia provveduto a fare un cambio innestando Paolo Botti al posto di Giacomo Betti. Proprio Botti commenta il campionato della squadra: "Con questa sconfitta siamo definitivamente e matematicamente retrocessi, abbiamo fatto quanto si poteva, ora dobbiamo onorare il campionato fino in fondo".

Prossima partita sabato 7 marzo alle ore 16 in trasferta a Prato, anch'esso quasi retrocesso.

La classifica del girone dopo la seconda giornata di ritorno: Pieve Emanuele 20; Torino 20; Pisa 16; Livorno 12; Biella 10; Sassari 8; Prato 2; Apuania Carrara 0.

La prima squadra è promossa in serie B1 e le ultime due squadre sono retrocesse in serie B2.

Serie B2 Girone D

Si è svolta la quarta giornata di ritorno del campionato nazionale serie B2 girone D ed è arrivata una bella ed importante vittoria per 5-2 contro il Modena, i punti sono stati riportati tre da Alex Glogogeanu, uno ciascuno da Rocco Conciauro (ancora alle prese con un fastidioso infortunio) ed uno da Angelo Teatino, zero per Matteo Fruzzetti subentrato a Rocco Conciauro.

Il primo commento ci arriva da una degli artefici principali di questa vittoria in campionato Alex Glogogeanu: "E' andata bene e siamo molto contenti, con questa vittoria siamo matematicamente promossi in serie B1, abbiamo ottenuto 11 vittorie consecutive, abbiamo fatto fare esperienza a Matteo Fruzzetti, dal quale mi aspetto qualcosa in più in termini di attenzione e concentrazione in partita", poi arriva quello di Rocco Conciauro: "L'incontro è stato non semplice, spero di riprendermi al meglio prima del prossimo incontro di marzo, l'importante è aver vinto un campionato non facile e sono contento di aver degnamente contribuito".

Il campionato riprenderà sabato 7 marzo con la trasferta di Parma alle ore 15.30 (andata 5-1 per l'Apuania Carrara) che cercherà punti salvezza utili per il proseguo del campionato.

Classifica del girone dopo la quarta giornata di ritorno: Apuania Carrara 22 (promossa in serie B1); Bagnolese 16; Cortemaggiore 14; Cascina 12; Verona Bentegodi e Parma 8; Modena e Verona San Pancrazio 4.

La prima squadra è ammessa alla serie B1 e le ultime due squadre sono retrocesse in serie C1.