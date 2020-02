Baldoni sul gradone più alto del podio a Lucca con l'automodello elettrico F1

Altri articoli in Sport

lunedì, 10 febbraio 2020, 11:57

Nella quarta giornata di ritorno di serie A1 maschile l'Apuania Carrara ha espugnato per 4-1 il campo del Roma, appaiando al comando i campioni d'Italia della Top Spin Messina Carrubamia, siciliani che saranno ospiti questo lunedì 10 febbraio alle ore 17:30 al palasport di Avenza Carrara nell'anticipo del quinto turno

domenica, 9 febbraio 2020, 17:45

Incredibile quello che ha fatto oggi la Carrarese ad Olbia: domina un tempo con una squadra che non vinceva da settembre, va in vantaggio, sfiora più volte il gol del raddoppio e poi in una ripresa da incubo si fa prima rimontare e poi superare

domenica, 9 febbraio 2020, 16:29

Massese che ora si trova in una posizione davvero complicata e, per il gioco mostrato quest'oggi, sembra essere entrata in un tunnel difficile da uscirne. Photogallery

sabato, 8 febbraio 2020, 16:54

Successo meritato del Città di Massa che in questo modo si rilancia per un posto in zona play-off. Fenice invece che dovrà sudare ancora molto per ottenere una salvezza ora sempre più complicata

sabato, 8 febbraio 2020, 10:05

Lunedì alle ore 17.30 al palasport di Avenza l'Apuania Carrara di Tennistavolo incontrerà il Messina campione d'Italia, la forte squadra messinese attualmente occupa il primo posto in classifica

sabato, 8 febbraio 2020, 10:03

Le due squadre appartenenti ai campionati di Serie D dell'Apuania Carrara Tennistavolo proseguono il loro cammino in vetta alla classifica