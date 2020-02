Sport



Brutta sconfitta del Città di Massa che si fa rimontare dal Saints Pagnano

domenica, 2 febbraio 2020, 23:41

di mario ceccarelli

9-5

Saints Pagnano: Solosi, Zaninetti, D'Aniello, Mauri, Mejuto. A disposizione: Cardinali, Assi, Marabotti, Verrico, Personeni, Caglio, Carabellese. Allenatore: Danilo Lemma.

Città di Massa: Dodaro, Quintin, Borges, Garrote, Lari. A disposizione: Nobili, De Angeli, Berti, Percivalle, Bertoldi, Guadagnucci, Cattani. Allenatore: Riccardo Garzelli.

Reti: 11:30 Mejuto (S), 11:40 Borges (M), 17:08 Lari (M), 21:00 Percivalle (M), 30:00 Quintin (M), 30:10 Assi (S), 30:17 D'Aniello (S), 32:00 e 33:09 Assi (S), 33:30 Mejuto (S), 34:01 Mauri (S), 34:12 Quintin (M), 38:12 Carabellese (S), 39:22 Zaninetti (S).

Ammoniti: Lari (M), Carabellese (S), Mejuto (S).

Sfida in diretta televisiva tra il Saints Pagnano e il Città di Massa, ospiti che partono veramente bene creando un sacco di occasioni da rete. Dopo qualche azione interessante e la rete a sorpresa per il vantaggio del Pagnano, Borges riesce a concretizzare la prima rete seguito da Lari i ragazzi di mister Riccardo Garzelli vanno così a riposo con il punteggio di 1:2.

Il secondo tempo parte bene, altre due reti degli apuani sembrano chiudere l'incontro ma proprio subito dopo la quarta rete si ha la vera reazione dei padroni di casa che in soli quattro minuti ribaltano il risultato e si portano avanti per 7-4, grazie anche a due tiri liberi di Assi. Ospiti nel pallone e a poco serve la rete di Quintin che illude solo i compagni di squadra per una possibile rimonta, la partita così termina col risultato di 9-5.

Non si può negare il rammarico della società ospite che non riesce a portare a casa 3 punti preziosi che potevano consentire al Città di Massa di raggiungere quanto prima la salvezza e di restare ai piani alti della classifica, i ragazzi di Garzelli tornano però a casa con la consapevolezza di aver giocato bene per 30 minuti ma lasciando in mano la partita agli avversari per i restanti 10.

Nel prossimo incontro il Città di Massa tornerà tra le mura amiche ad ospitare il Fenice Veneziamestre, squadra attualmente in zona play-out e che verrà in terra toscana per cercare punti salvezza.