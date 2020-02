Sport



Buon momento della seconda squadra dell'Apuania Tennistavolo, vittoria anche col Modena

martedì, 18 febbraio 2020, 07:38

di mario ceccarelli

Nel girone A della serie A2 bella vittoria interna per 4-1 dell'Apuania Carrara contro il Modena, una delle squadre di centroclassifica nel girone nord della serie A2, confermata così la terza posizione alla fine della undicesima giornata.

La vittoria è frutto dei due punti di Matteo Petriccioli, in crescita dopo alcune prestazioni non positive che gli sono costate la retrocessione dal 39° al 50° posto in classifica, su Federico Bacchelli e Marco Sinigaglia, uno invece il punto di Alberto Margarone contro Matteo Gualdi ed uno di Alessandro Soraci sempre contro Gualdi; il punto per gli emiliani è stato conseguito da Marco Sinigaglia su Alberto Margarone.

"Sono contento della mia prestazione e della vittoria della squadra - dice Alessandro Soraci - temevamo questa partita in sede di pronostico, all'andata era finita 3 pari", prosegue poi il dirigente Giancarlo Betti: "Con questa vittoria agganciamo il terzo posto e possiamo giocare tranquilli le prossime tre partite". A livello statistico Alberto Margarone ha 15 vittorie e 6 sconfitte pari al 71,4 per cento; Matteo Petriccioli 11 vittorie e 7 sconfitte pari la 61,1 per cento e Alessandro Soraci 9 vittorie e 8 sconfitte pari al 52,9 per cento. Tra gli altri risultati spiccano la vittoria del Romagnano sul Cagliari e il pareggio del Cus Torino contro la capolista Reggio Emilia.

Il campionato riprenderà domenica 8 marzo con la trasferta di Cagliari alle ore 10:30 contro la locale squadra, in lotta per la serie A1 con Reggio Emilia.

La classifica del girone dopo la quarta giornata di ritorno: Reggio Emilia 19; Cagliari 16; Apuania e Castel Goffredo 15; Modena 9; Romagnano 7; Cus Torino 6; Milano 3.

La prima squadra è promossa in serie A1 e le ultime due squadre sono retrocesse in serie B1.