Campionato all'ultimo colpo, la squadra di serie D2 dell'Apuania in vetta con altre quattro

venerdì, 21 febbraio 2020, 10:28

di mario ceccarelli

Sconfitta a sorpresa in Serie D2 per l'Apuania Carrara di tennistavolo, la sconfitta col Livorno ora vede un campionato sempre più equilibrato con cinque squadre in testa alla classifica. Vittoria col Lucca invece in Serie D1 dove la quadra Apuana resta in vetta solitaria.

Serie D1 Girone A

Nella quarta giornata del campionato vittoria per 5-2 contro il Lucca, l'incontro si presentava non facile data la qualità della squadra avversaria, tuttavia sul campo gli atleti apuani non hanno concesso nulla e si sono imposti, confermandosi così una delle squadre più forti del campionato, i cinque punti sono stati riportati: tre da Armando Zuanigh ed uno a testa per Sergio Passarelli e Pietro Gervastri.

Per Armando Zuanigh uomo del match con i suoi tre punti: "Una bella partita che permette al nostro team di conservare il primo posto in classifica con 11 vittorie su 11 incontri e dobbiamo continuare così".

A livello statistico Tachi Masaaki ha l'87,5% di vittorie con 14 vittorie su 16 partite disputate, Armando Zuanigh ha una percentuale di vittorie dell'94,4% (frutto di 17 vittorie ed una sola sconfitta) e Pietro Gervastri il 50% pari a 10 vittorie e 10 sconfitte.

Il campionato riprenderà domenica 8 marzo alle ore 10:30 a Pisa in un match molto difficile, all'andata si impose l'Apuania Carrara per 5-1 .

Classifica dopo la quarta giornata di ritorno:Apuania 22; Pisa 20; San Miniato 14; Livorno e Sestese 8; Lucca 6; Forte dei Marmi 5; Cascina 4.

La prima è promossa in serie C2, la penultima disputa i play-out per la serie D2 e l'ultima retrocede in serie D2.

Serie D2 Girone A

La quarta giornata di ritorno registra la sconfitta del team carrarese contro il Livorno per 5-2, i punti per il team apuano sono stati riportati da Matteo Garbini, a secco i giovani Nicola Manfroni e Sebastiano Bardi ma con una buona prestazione in generale.

"Sono contento di come abbiamo giocato anche se abbiamo perso - ci dice Matteo Garbini –, i giovani erano un po emozionati ma devono dare la giusta esperienza e piano piano matureranno", "A titolo statistico non ricordo un campionato così equilibrato, cinque squadre hanno 14 punti in testa alla classifica a tre giornate dalla fine del campionato" ci dice il dirigente Giancarlo Betti.

Il campionato riprenderà domenica 8 marzo a Pisa alle ore 10:30 (andata 5-3 per Carrara) in un match molto equilibrato.

Classifica dopo la quarta giornata di ritorno: Apuania, Forte dei Marmi, Cascina, Dlf Pisa e Livorno 14; Pisa 10; Lucca 4; Viareggio 2.

La prima squadra è promossa in serie D1 l'ultima è retrocessa in serie D3 e la penultima disputa i play-out per la serie D3.

In foto Armando Zuanigh