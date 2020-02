Sport



Città di Massa pronto a sfidare a Milano

venerdì, 21 febbraio 2020, 10:30

di mario ceccarelli

Sabato il Città di Massa se la vedrà nella settima partita di ritorno di campionato contro un coriaceo Milano C5, lanciato verso la vetta della classifica. La partita contro Milano sarà complicata dato che è una squadra molto potente contro la quale all'andata i ragazzi di Mister Garzelli ebbero il loro primo stop stagionale perdendo 8-4. La squadra apuana veniva da un turno infrasettimanale di coppa della divisione contro Imolese, in cui vinse e arrivò a Milano prima in classifica, senza mai aver perso un match in campionato. Oggi il Città di Massa si sfida contro Milano a 9 punti di stacco in classifica (Massa settima, Milano secondi ad un punto dalla vetta) ma gli apuani hanno tutta l'intenzione di vincere e di dare tutto in campo, intanto perché hanno bisogno dei 3 punti per invertire un po' il trend negativo delle ultime partite di campionato (nonostante la conquista delle Final Four di coppa Italia) e poi perché in campo, con la formazione nostrana, scenderà Sadat Ziberi ex giocatore proprio della squadra lombarda e quindi sarà un bel match.

Si gioca alle ore 15, presso palazzetto dello sport di Massa. Lo spogliatoio è unito nell'unico obiettivo di vincere questo match.

Di seguito i convocati: Dodaro, Nobili, Manfredi, Quintin, Garrote, Borges, Ziberi, Cattani, Lari, Perciavalle, Bertoldi, Berti e De Angeli.