Sport



Città di Massa prudente torna alla vittoria contro Fenice

sabato, 8 febbraio 2020, 16:54

di mario ceccarelli

3-1 (2-0 p.t.)



CITTÀ DI MASSA: Dodaro, Quintin, Ziberi, Borges, Lari, Manfredi, Bertoldi, Carrozzo, Berti, Perciavalle, Garrote, Nobili. All. Garzelli

FENICE VENEZIAMESTRE: Molin, Meo, Ortolan, Botosso, Nalesso, Azzalin, Bertuletti, Manoli, Marton, Pace, Cavaglià, Vento. All. Pagana



MARCATORI: 6'22'' p.t. Perciavalle (M), 13'58'' Borges (M), 3' s.t. Ziberi (M), 9'15'' Azzalin (F)



AMMONITI: Bertuletti (F), Garrote (M), Ortolan (F), Manfredi (M)



ARBITRI: Paolo Gandolfi (Parma), Fabiano Maragno (Bologna) CRONO: Antonio Diana (Lucca).

Per la diciottesima giornata del campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5, il Città di Massa ospita la squadra della Fenice VeneziaMestre. Incontro importante da ambo le parti, padroni di casa, partiti per salvarsi, costretti a vincere per sperare di riagganciare le posizioni di alta classifica, ospiti che invece sono alla ricerca di punti preziosi per evitare la retrocessione diretta, a soli due punti di distanza o punti preziosi in ottica salvezza diretta, distante cinque punti.



Parte forte la squadra massese che in campo mostra la differenza tecnica tra le due formazioni, Fenice comunque attenta e molto ostica in ripartenza. Dopo delle ottime parate da ambo le parti è Perciavalle che sblocca il risultato e porta avanti i suoi compagni di squadra. Massa anche sfortuna che colpisce palo e traverse, solo al 14' arriva il raddoppio firmato da ottima rete di Borges. Nel finale il Massa rischia commettendo il quinto fallo ma giusto il 2a0 al termine della prima frazione di gara.



Inizio secondo tempo ancora all'insegna di un Massa più intraprendente, ospiti generosi ma con meno qualità in mezzo al campo. Dopo tre minuti arriva così la terza rete dei padroni di cada Ziberi. Massa che abbassa il baricentro della squadra, ospiti che ci provano in titti i modi, molto bravi i portieri da ambo le parti. Quasi a metà secondo tempo viene premiata la caparbietà degli ospiti, tiro Azzalin e deviazione sfortunata del numero tre massese che mette nella propria rete un pallone destinato a uscire. Nei sei minuti finali ospiti che provano anche il portiere in movimento ma la difesa di cada quest'oggi è impenetrabile.



Successo meritato del Città di Massa che in questo modo si rilancia per un posto in zona play-off. Fenice invece che dovrà sudare ancora molto per ottenere una salvezza ora sempre più complicata.