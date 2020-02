Sport



Due ori nel fitness in acqua ai campionati invernali di Torino per la Rari Nantes Massa

giovedì, 27 febbraio 2020, 10:16

È stata la città di Torino a ospitare, nello scorso fine settimana, il Criterium invernale di aquafitness che si è svolto nell’impianto natatorio di Grugliasco. Un fine settimana ricco di soddisfazioni per la Rari Nantes Massa, società satellite del colosso di gestione d’impianti sportivi Sport Management, che si è aggiudicata 2 ori. La realtà massese si è dunque confermata ancora una volta tra le migliori squadre a livello nazionale: Il team apuano ha aperto la manifestazione con un magnifico primo posto nella gara in acqua fonda di sabato pomeriggio, precedendo le due formazioni della Sisport Torino di oltre un punto. A risultare vincente per le atlete della Rari Nantes Massa l’ottima esecuzione di un brillante esercizio sulle note di celebri hit degli Abba.

Il giorno successivo, nella gara in vasca bassa, arriva invece il quarto posto per le atlete massesi che chiudono sfiorando il podio alle spalle delle due squadre del Cus Ferrara (che conquistano l’oro e il bronzo) e della Sisport Torino che conquista l’argento. A fine manifestazione poi ulteriori soddisfazioni per la Rari Nantes Massa che si è aggiudicata, grazie all’enorme vantaggio accumulato dopo la prova in vasca alta rispetto alle società concorrenti, il primo posto nella classifica a squadra conquistando un altro oro. Una manifestazione che va dunque in archivio nel migliore dei modi per la squadra dell’allenatrice Roberta Tesi e per una squadra che, dopo l’argento al Criterium estivo dello scorso giugno ad Arezzo, si conferma ai primissimi posti in Italia nella disciplina.