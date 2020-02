Sport



Due vittorie in serie C per l'Apuania Tennistavolo, in crescita il giovane Palomba

mercoledì, 19 febbraio 2020, 20:43

di mario ceccarelli

Due belle ed importanti vittorie in serie C per l'Apunia Carrara Tennistavolo, sia nel girone nazionale di C1 contro il Pisa sia nel girone regionale di C2 contro il Cascina. Sugli allori il giovane Palomba, classe 2003, che ottiene tre punti e porta la sua formazione alla vittoria. Di seguito tutti i risultati di categoria.

Serie C1 Girone I

Si è svolta la quarta giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie C1 girone I e il quinto team apuano ha riportato una importantissima e bella vittoria per 5-4 in casa col Pisa A, i punti per l'Apuania Carrara sono stati riportati tre da Giacomo Palomba (2003), in netta ripresa dopo le ultime prestazioni e due da Nicola Bemi, che ancora non è stabile su certi livelli che sono nelle sue potenzialità, a secco un Daniele di Leva incappato in un una giornata negativa.

E' proprio il giovane Giacomo Palomba il primo a commentare l'incontro: "Abbiamo vinto una bella e difficile partita, sono contento della mia prestazione e del contributo dato alla squadra con i miei tre punti, sono conscio che devo comunque continuare ad allenarmi con costanza per poter ancora molto migliorare", è poi il presidente Guglielmo Bellotti che fa il punto della situazione: "Siamo secondi dopo la quarta del girone di ritorno, siamo oltre le più rosee previsioni, andiamo avanti così", chiosa poi Daniele Di Leva: "Necessita il massimo rispetto per gli avversari e continuare con determinazione e concentrazione, spero di dare un contributo superiore alla mia squadra".

A livello statistico Angelo Teatino (poi salito in B2) ha 15 vittorie e 4 sconfitte pari al 79,8%; Nicola Bemi 16 vittorie e 7 sconfitte pari al 69,6%; Giacomo Palomba 13 vittorie e 13 sconfitte pari al 50%, Daniele di Leva 4 vittorie e 6 sconfitte pari al 40%, Yin Hi Hong 2 vittorie e due sconfitte pari al 50%.

Il campionato riprenderà domenica 8 marzo alle ore 10 con la trasferta a Forte dei Marmi (andata 5-2 per l' Apuania Carrara).

Classifica del girone dopo la quarta giornata di ritorno: Lucca 20; Apuania Carrara 18; Forte dei Marmi 14; Pisa A e TT Firenze 10; Ciatt Firenze e Pisa B 8; Livorno -3 (penalizzato di tre punti) retrocesso.

La prima squadra è ammessa alla serie B2 e le ultime due squadre sono retrocesse in serie C2 regionale.

Serie C2 Girone A

Quarta giornata di ritorno per il team carrarese e sconfitta casalinga contro la vice capolista TT Cascina per 5-4, due i punti Daniele Volpi e di Marco Campanini, a secco Gabriele Alberti che però ha disputato un buon incontro.

Per il presidente Guglielmo Bellotti: "Siamo contenti del terzo posto del girone ma tuttavia la squadra non deve assolutamente mollare la concentrazione e deve continuare ad allenarsi nel miglior modo possibile, per continuare a concludere il girone di ritorno tra le prime tre-quattro, la squadra è sicuramente salva e possiamo giocare tranquillamente".

A titolo statistico Daniele Volpi ha una percentuale di vittorie del 77,3% (frutto di 17 vittorie e 5 sconfitte), Marco Campanini del 63,2% (pari a 12 vittorie e 7 sconfitte).

Il campionato riprenderà sabato 7 marzo alle ore 15 a Livorno (andata 5-2 per Carrara) in un match non facile.

Classifica dopo la quarta giornata di ritorno: Lucca 20; Cascina 16; Apuania Carrara 12 una partita in meno; Viareggio e Forte dei Marmi 6 e una partita in meno; Sestese 4 una partita in meno; Livorno 2; Prato ritirata.

La prima è ammessa ai play-off per C1, la seconda è ammessa ai play-off preliminari per serie C1, l'ultima ai play-out per la serie D1.