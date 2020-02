Il Città di Massa vola alle final four di Coppa Italia

Altri articoli in Sport

giovedì, 13 febbraio 2020, 21:50

Chi scrive è un "giovane vecchio giornalista", anzi forse nemmeno un giornalista. Vecchio per l'età anagrafica, giovane per il gli anni in cui è in possesso del tesserino. Da sempre appassionato di sport, e specialmente di calcio, mi è stata affidato il compito di seguire la Carrarese...

giovedì, 13 febbraio 2020, 19:26

Due acquisti per la Massese, le brutte prestazioni nelle ultime partite hanno costretto la società a scendere nuovamente sul mercato. Arrivano così due giocatori importanti che possono incrementare la qualità della rosa bianconera

mercoledì, 12 febbraio 2020, 09:00

L'Apuania Carrara sfiora la vittoria coi campioni in carica del Messina e deve accontentarsi del pareggio per 3-3 al Palasport di Avenza Carrara, i punti per i carraresi sono stati riportati due da Aleksander Khanin e uno da Bojan Tokic in giornata non positiva, a secco Gabriele Piciulin

lunedì, 10 febbraio 2020, 23:20

Ottima prestazione per gli atleti dell'associazione RC Model Massa presso il miniautodromo di Lucca dove si è svolto, domenica, il trofeo di carnevale, gara riservata agli automodelli RC elettrici scala 1/10, tre le categorie in gara: F1, Touring 13.5 e Touring Modificata

lunedì, 10 febbraio 2020, 11:57

Nella quarta giornata di ritorno di serie A1 maschile l'Apuania Carrara ha espugnato per 4-1 il campo del Roma, appaiando al comando i campioni d'Italia della Top Spin Messina Carrubamia, siciliani che saranno ospiti questo lunedì 10 febbraio alle ore 17:30 al palasport di Avenza Carrara nell'anticipo del quinto turno

domenica, 9 febbraio 2020, 17:45

Incredibile quello che ha fatto oggi la Carrarese ad Olbia: domina un tempo con una squadra che non vinceva da settembre, va in vantaggio, sfiora più volte il gol del raddoppio e poi in una ripresa da incubo si fa prima rimontare e poi superare