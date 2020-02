Sport



La Massese ferma la capolista Livorno col giovane Manfredi

domenica, 16 febbraio 2020, 18:14

di mario ceccarelli

2-2



Massese: Giannelli, Di Renzone, Mussi, Mitrotti (77' Kthella), Benedini, Materazzi, Galloni (55' Manfredi), Marcon, Degl'Innocenti (85' Bonni), Serrago, Piscopo (58' Zeqiri). A disposizione: Gatti, Imperatrice, Giomi, Bonni, Biserni, Zeqiri, Kthella, Manfredi. Allenatore: Matteo Gassani.



Pro Livorno Sorgenti: Frongillo, Solimano (72' Grossi), Petri, Carani, Salemmo, Bulli, Filippi (85' Angiolini), Costanzo, Granito, Casalini (68' Matteoli), Rossi. A disposizione: Blundo, Bartorelli, Falleni, Grossi, Brizzi, Santagata, Milano, Matteoli, Angiolini. Allenatore: Matteo Niccolai.



Arbitro: David Kovacevic di Arco Riva, coadiuvato da Lorenzo Meozzi di Empoli e Roberto Palermo di Pisa.

Reti: 26' e 38' (Rigore) Rossi (P), 40' (Rigore) Serrago (M), 82' Manfredi (M)

Note: Spettatori 150 circa, nessuna presenza dei tifosi ospiti. Ammoniti: Piscopo (M), Benedini (M), Manfredi (M), Salemmo (P).

A otto giornate dal termine del campionato regionale di eccellenza toscana, la Massese ospita la capolista Pro Livorno, un partita che potrebbe vedere i padroni di casa matematicamente fuori dalla promozione diretta proprio a seconda del risultato di questo incontro. Obiettivi differenti quindi per le due squadre, ospiti lanciati nella vittoria del campionato mentre la squadra di Gassani deve uscire dall'incubo del rischio retrocessione. Massese senza Vita, squalificato e allontanato in settimana dalla squadra, in porta invece debutta il neo acquisto Giannelli, non ultimato per malattia invece l'altro acquisto Gori. Nell'incontro di andata i labronici vinsero con un secco 4-2 ma quella era tutta un altra partita.

Massese che parte inaspettatamente forte e senza timori reverenziali, Pro Livorno sorniona che controlla e non sembra avere fretta. Dopo sette minuti Serrago impegna in una parata improvvisa Frongillo. Solo al 25' arriva il primo vero impegno per Giannelli, testa di Carani e pallone in angolo. Un minuto dopo ennesimo pasticcio difensivo della Massese che stava controllando bene la partita fino a questo momento, fallo di Piscopo e rigore che Rossi non sbaglia. Passano pochi minuti e doccia gelida per i tifosi di casa, Rossi di testa sigla il 2a0 che sembra essere il colpo giusto per stendere gli apuani. Capovolgimento di fronte e Serrago viene atterrato in area, per l'arbitro è nuovamente rigore che lo stesso Serrago segna e permette di andare a riposo col minimo scarto e morale differente.

Finisce così il primo tempo con la Massese che ha tenuto campo alla capolista del girone.

Pro Livorno poco intraprendente ma sicuramente efficace anche nel secondo tempo, Massese che invece lotta e mette cuore ma ha delle evidenti difficoltà. Molti palloni in area ma gli estremi difensori devono solo controllare da ambo le parti. A poco più di dieci minuti dal termine l'occasionissima per chiudere l'incontro capita sui piedi del nuovo entrato Brizzi, pallone filtrate che gli permette di trovarsi faccia a faccia con Giannelli ma sbagli il tiro e pallone sull'esterno della rete. Cinque minuti dopo, da una rimessa laterale, nasce l'azione del pareggio, il giovane bomber bianconero Manfredi si gira in area e, complice anche una deviazione del portiere, riesce a mettere il pallone in rete per il due pari che fa impazzire lo stadio. Ospiti che ora premono sull'accelleratore ma Massese che si chiude bene e non lascia più neanche uno spazio.

Pareggio giusto per quanto visto quest'oggi in campo, Massese e Pro Livorno subiscono comunque nel loro momento migliore, l'incontro alla fine però ritorna giustamente in parità.

Non cambia niente nella parte alta della classifica, il Pro Livorno continua la sua corsa in vetta alla classifica con Frates Perignano e San Miniato (rispettivamente seconda e terza forza del campionato) che pareggiano anch'esse nel match clou di giornata. Cambia invece qualcosa nella parte bassa dove il Castelnuovo Garfagnana vince e si porta a meno di dieci punti con la forbice sulla quint'ultima, aggiudicandosi così la possibilità di disputare in questo momento anche lei il suo play-out. Massese che invece resta quint'ultima della classifica ma agganciando Pontremolese e Cascina sarebbe in questo momento fuori dagli spareggi, dove invece oggi entra per la classifica avulsa la Pontremolese.

Massese che domenica si dovrà giocare ora un nuovo importantissimo incontro contro la Cuoiopelli, distante otto punti in classifica e attualmente terz'ultima con 19 punti, un incontro non facile da ambo le parti e che mette in palio tre importantissimi per delineare le squadre che si andranno a giocare gli spareggi salvezza. All'andata la Massese aveva perso 2a0 un incontro che comunque la vedeva scendere in campo con una rosa completamente differente da quella odierna.