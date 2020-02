L’alpinismo lento si afferma negli istituti scolastici con la professionalità dell’atleta olimpionica Alessandra Borio

Altri articoli in Sport

lunedì, 24 febbraio 2020, 12:01

Baciata dal sole, appena offuscato dall’ombra di alcune polemiche sull’opportunità di permettere l’evento in tempi di caos da coronavirus, si è svolta ieri la quarta edizione White Marble Marathon, l’evento sportivo di richiamo internazionale organizzata da Paolo Barghini

domenica, 23 febbraio 2020, 16:34

Partita che la Cuoiopelli si aggiudica con caparbietà, dopo aver subito la rete Massese, reagisce e annienta la squadra avversaria rea di essere stata troppo indecisa indifesa. Padroni di casa che ora tornano a sperare nella salvezza mentre si complica ulteriormente la strada per la Massese

sabato, 22 febbraio 2020, 19:11

A dieci secondi dalla fine è il portiere e capitano massese Luca Dodaro a mettere la parola fine all'incontro, parata e tiro a porta vuota (portiere in movimento per gli avversari) con rete decisiva per il 4-2 finale, palasport in visibilio e festa finale per i padroni di casa

venerdì, 21 febbraio 2020, 10:30

Sabato il Città di Massa se la vedrà nella settima partita di ritorno di campionato contro un coriaceo Milano C5, lanciato verso la vetta della classifica

venerdì, 21 febbraio 2020, 10:28

Sconfitta a sorpresa in Serie D2 per l'Apuania Carrara di tennistavolo, la sconfitta col Livorno ora vede un campionato sempre più equilibrato con cinque squadre in testa alla classifica. Vittoria col Lucca invece in Serie D1 dove la quadra Apuana resta in vetta solitaria

mercoledì, 19 febbraio 2020, 20:43

Due belle ed importanti vittorie in serie C per l'Apunia Carrara Tennistavolo, sia nel girone nazionale di C1 contro il Pisa sia nel girone regionale di C2 contro il Cascina. Sugli allori il giovane Palomba, classe 2003, che ottiene tre punti e porta la sua formazione alla vittoria.