Sport



L'Apuania perde il derby di alta classifica in Serie C2 a Lucca, vetta confermata invece in C1

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:02

Seconda giornata di ritorno nei campionati di Serie C di tennistavolo, in serie C1 l'Apuania vince contro il fanalino di coda Livorno, dalla serie C2 arriva invece la sconfitta contro la capolista Lucca che in questo modo stacca gli apuani ora retrocessi persino in terza posizione, per entrambe le formazioni comunque molto vicino l'obbiettivo iniziale che era quello della salvezza. Ecco nel dettaglio tutti i risultati e le classifiche.

Serie C1 Girone I

Si è svolta la seconda giornata del campionato nazionale di Serie C1 girone I e il quinto team apuano ha riportato una importantissima e bella vittoria per 5-1 in casa col Livorno. I punti per l'Apuania Carrara sono stati riportati due a testa da Daniele Di Leva e Nicola Bemi, uno dal giovane Giacomo Palomba (2003).

Nicola Bemi commenta così l'incontro: "Abbiamo vinto una bella e difficile partita, sono contento della mia prestazione e del contributo dato alla squadra con i miei due punti, sono conscio che devo comunque continuare ad allenarmi con costanza per poter ancora migliorare", anche il presidente Guglielmo Bellotti ci lascia il suo pensiero: "Siamo primi a pari merito dopo la prima del girone di ritorno, siamo oltre le più rosee previsioni, andiamo avanti così". Chiude invece la serie dei commenti un più prudente Daniele Di Leva: "Necessita il massimo rispetto per gli avversari e continuare con determinazione e concentrazione".

Il campionato riprenderà sabato 9 febbraio alle ore 16 a Lucca, primo in classifica.

Classifica del girone dopo la seconda giornata di ritorno: Lucca e Apuania Carrara 16; Forte dei Marmi 12; Pisa A 10; TT Firenze 8; Ciatt Firenze e Pisa B 6; Livorno -3 (penalizzato di tre punti).

La prima squadra è ammessa alla serie B2 e le ultime due squadre sono retrocesse in serie C2 regionale

Serie C2 Girone A

Seconda giornata di ritorno per il team carrarese e sconfitta casalinga contro la capolista il TT Lucca per 5-3, due i punti Daniele Volpi ed uno di Marco Campanini, a secco Gabriele Alberti. Per il presidente Guglielmo Bellotti "Siamo contenti del secondo posto del girone ma tuttavia la squadra non deve assolutamente mollare la concentrazione e deve continuare ad allenarsi nel miglior modo possibile per continuare nel girone di ritorno quanto di buono fatto fin ora, ancora due punti e la squadra sarà sicuramente salva".

A titolo statistico Daniele Volpi ha una percentuale di vittorie del 81,25% (frutto di 13 vittorie ed 3 sconfitte) e Marco Campanini del 53,8% (pari a 7 vittorie e 6 sconfitte).

Il campionato riprenderà domenica 9 febbraio alle ore 10 a Viareggio (all'andata fini 5-1 per Carrara) in un match molto difficile.

Classifica dopo la seconda giornata di ritorno: Lucca 16; Cascina 12; Apuania Carrara 10; Viareggio 6; Forte dei Marmi e Sestese 4; Livorno 2.

Prato ritirata.

La prima è ammessa ai play-off per C1, la seconda è ammessa ai play-off preliminari per serie C1, l'ultima ai play-out per la serie D1.

In foto il presidente Bellotti