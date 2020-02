Sport



L'Apuania si impone a Roma nel campionato nazionale di Serie A1 di tennistavolo

lunedì, 10 febbraio 2020, 11:57

di mario ceccarelli

Nella quarta giornata di ritorno di serie A1 maschile l'Apuania Carrara ha espugnato per 4-1 il campo del Roma, appaiando al comando i campioni d'Italia della Top Spin Messina Carrubamia, siciliani che saranno ospiti questo lunedì 10 febbraio alle ore 17:30 al palasport di Avenza Carrara nell'anticipo del quinto turno.

I punti del team carrarese sono stati riportati due a testa da Bojan Tokic ed Aleksander Khanin, per i capitolini punto di De Saintlan su Gabriele Piciulin.

Decisiva la rimonta, nella quinta partita, di Aleksandr Khanin, da 0-2 contro Mathieu De Saintilan, al quale ha neutralizzato due match-point. La vittoria del francese avrebbe permesso ai padroni di casa di giocarsi il pareggio nell'ultima sfida.

Tornando all'inizio dell'incontro, nel primo singolare, Khanin, contro Chen Shuainan, è partito lanciato (4-1) e, dopo essere stato raggiunto (4-4), ha messo a segno sette punti consecutivi. Nel secondo parziale ha avuto un altro buon avvio (4-2) e, sulla risalita di Chen Shuainan (5-4), dal 6-5 ha piazzato il break decisivo di 5-0. Il set più equilibrato è stato il terzo, nel quale si è arrivati punto a punto fino al 9-9. Il bielorusso ha avuto due match-point (10-9 e 11-10) e non li ha sfruttati, mentre il cinese ha capitalizzato la sua prima chance (12-11). Khanin nella quarta frazione ha preso il sopravvento (8-4), ha avuto altre due palle match (10-8), che gli sono state neutralizzate e alla quinta complessiva (11-10) ha vinto. Uno a zero per l'Apuania.

Nella seconda partita fra Paolo Bisi e Bojan Tokic c'è stato equilibrio fino al 7-7, poi l'atleta carrarse è salito sul 9-7, si è procurato due set-point (10-8), che non sono andati a buon fine, al terzo (11-10) ha colpito. Nel secondo parziale lo sloveno dal 5-5 ha messo in fila sei punti. Nel terzo è volato sul 7-0 e ha chiuso agevolmente. Due a zero per Carrara.

Nella terza partita tra De Saintilan e Gabriele Piciulin c'è stato equilibrio i due si sono alternati al comando e si è deciso tutto sul 9-9, con il francese che si è preso gli ultimi due scambi. Il pongista di casa nel secondo set ha recuperato da 1-3 ed è andato dritto al traguardo. Il 4-0 a suo favore all'inizio del terzo parziale ha suscitato la reazione di Piculin (5-5). Sul 6-6 il transalpino ha rimesso le cose a posto (9-6) ma il torinese ha avuto un nuovo colpo di coda (9-9), prima della resa finale. Due ad uno per Carrara.

La quarta partita ha visto Bojan Tokic incamerare abbastanza facilmente il primo set e nel secondo set è scattato dal 6-6 al 9-6. Sul recupero del cinese (9-8) ha completato l'opera. Il portacolori capitolino nel terzo parziale ha cercato d'invertire la tendenza (7-5) e lo sloveno ha risposto, operando il sorpasso (8-7) e la fuga conclusiva. Tre ad uno per l'Apuania.

Sul 3-1 per l'Apuania sono scesi in campo De Saintilan e Khanin, il francese dal 5-5 ha effettuato uno sprint inarrestabile. Nel secondo set è stato lui a guidare costantemente ed a ottenere un prezioso successo di misura. Il terzo parziale è stato all'insegna del bielorusso (5-2, poi 7-5 e 9-6), ma è stato il transalpino ad approdare al match-point (10-9). Khanin lo ha salvato e ha concretizzato il suo secondo set-point.Nella quarta frazione ha rimontato da 3-6 e ha costretto l'avversario alla "bella", nella quale, dopo una interruzione di circa 25 minuti, per assenza di energia elettrica in una parte dell'impianto, ha cambiato campo sul 5-4. Si è proseguito combattendo fino al secondo match-point per De Saintilan (10-9), annullato. Khanin, invece, sull'11-10 ha conquistato l'ultimo punto.

Dettaglio dell'incontro:

Chen Shuainan - Aleksandr Khanin 1-3 (4-11, 5-11, 13-11, 10-12)

Paolo Bisi - Bojan Tokic 0-3 (10-12, 5-11, 6-11)

Mathieu De Saintilan - Gabriele Piciulin 3-0 (11-9, 11-6, 11-9)

Chen Shuainan - Bojan Tokic 0-3 (6-11, 9-11, 9-11)

Mathieu De Saintilan - Aleksandr Khanin 2-3 (11-6, 11-9, 11-13, 8-11, 10-12)