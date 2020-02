Sport



L'Apuania tennistavolo pareggia in casa contro il Prato

domenica, 2 febbraio 2020, 23:36

di mario ceccarelli

Solo un pareggio per l'Apuania Carrara nel derby toscano col Prato, il terzo di quest'anno dopo Milano e Verzuolo, nella terza giornata di ritorno.

L'incontro ha avuto in Bojan Tokic, reduce dalla sua quarta qualificazione olimpica l'uomo del è match, conquistando i suoi due punti, il terzo punto per l'Apuania è stato conseguito da Aleksander Khanin, Gabriele Piciulin non ha invece giocato per un risentimento muscolare e ha ceduto i suoi due punti. Da parte pratese un punto per Gusev Arseny e due di Ojebode Jonny, autore di una buona prestazione contro Khanin.

Venerdì alle ore 18 la squadra apuana farà visita al Roma per tentare subito il riscatto, in un incontro non facile, dato il buon momento di Roma, fresco vincitore sul Vigevano per 4-1.

Il tecnico Claudio Volpi commenta così la partita: "L'incontro è stato molto combattuto e giocate bene da ambo le parti, il tre pari lascia spesso recriminazioni, io mi limito a dire che la squadra c'è e tutti stanno giocando bene, il campionato è molto lungo e l'importante è giocare partita per partita".

Risultati della terza giornata di ritorno:

Apuania Carrara – Prato 3-3

Vigevano – Roma 1-4

Milano – Genova rinviata

Verzuolo – Messina 3-3

Classifica dopo la terza giornata di ritorno: Messina 17; Apuania Carrara 15; Verzuolo 13; Milano 12 (una partita in meno); Roma e Genova (una partita in meno) 6; Prato 5; Vigevano 2.

In foto Alex Khanin