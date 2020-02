Sport



Lunedì a Carrara la visita dell'arbitro internazionale Massimiliano Irrati

sabato, 8 febbraio 2020, 10:00

Un ospite d'eccezione per la sezione arbitri di Carrara 'Giorgio Lazzarotti' che nella riunione tecnica in programma lunedì 10 febbraio alle 19,30, riceverà la gradita visita dell'arbitro internazionale Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, fischietto della Can A che ha preso parte ai campionati mondiali del 2018 in Russia come Var, con la soddisfazione di partecipare alla finalissima.

Un appuntamento di grande importanza che per l'occasione si terrà non nella sede della sezione a Fossone ma nella Sala convegni del Coni a Carrarafiere. La scelta di una location più capiente si è resa necessaria in quanto alla riunione parteciperanno tanti arbitri provenienti da altre sezioni della Toscana e della Liguria, invitati a un appuntamento da non perdere con un collega di respiro mondiale.

Massimiliano Irrati era già stato ospite della sezione apuana nella ex sede di Marina di Massa nella stagione 2014-2015; anche all'epoca, come ora, la sezione arbitri apuana era guidata dal presidente Maurizio Testai che lunedì sera farà gli onori di casa insieme a tutto il consiglio direttivo.Classe 1979, di professione avvocato residente a Pescia, Irrati ha debuttato in serie A nel 2012 nel match Bologna-Chievo, è poi approdato alla Can A nel 2 luglio 2013, collezionando nel corso della stagione 19 presenze nella massima serie. Sempre nell'estate 2013 ha ricevuto il Premio Bwin come miglior arbitro della serie B della stagione 2012-2013, nel 2016 il primo premio internazionale 'Luca Colosimo' come miglior arbitro della Can A. Internazionale dal 2017, come detto ha preso parte ai mondiali di Russia 2018 dove è stato designato ben 14 volte nel ruolo di Var, dalla gara iniziale Russia-Arabia Saudita alla finalissima Francia-Croazia, entrambe dirette dall'argentino Pitana.



Ha fatto parte della squadra arbitrale tutta italiana come addizionale nella finale di Supercoppa europea del 2017 Real Madrid-Manchester Unirted giocata a Skopje (Macedonia) e come Var nella finale di Europa League Chelsea-Arsenal nel 2019 disputata a Baku (Azerbajan): a dirigere le due finali c'era Gianluca Rocchi di Firenze.

Nel corso di questa stagione Irrati ha diretto 9 gare in serie A (l'ultima il 2 febbraio scorso, Cagliari-Parma) cui si aggiungono tre partite internazionali di Europe League, fra qualificazioni e fase a gironi. In totale le sue presenze in serie A come arbitro sono 112.

Tutte esperienze che il fischietto pistoiese porterà lunedì sera ai colleghi apuani e delle altre sezioni che arriveranno appositamente per ascoltarlo nella sala convegni del Coni.



NELLA FOTO: Massimiliano Irrati con il presidente della sezione arbitri di Carrara Maurizio Testai in occasione della sua precedente visita nel 2014-2015