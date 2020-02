Sport



Lunedì al palasport di Avenza il Messina per il campionato nazionale di serie A1

sabato, 8 febbraio 2020, 10:05

di mario ceccarelli

Lunedì alle ore 17.30 al palasport di Avenza l'Apuania Carrara di Tennistavolo incontrerà il Messina campione d'Italia, la forte squadra messinese attualmente occupa il primo posto in classifica. Il team siciliano si presenta molto ben strutturato con il fortissimo Jao Monteiro ancora imbattuto e capace di battere Tokic Bojan all'andata, il solido russo Sadi Ismailov, il temibile italiano Jordy Piccolin, Marco Rech ed Antonino Amato. La partita di andata terminò 4-2 per il team siculo ma il match fu molto equilibrato, per questo motivo nell'ambiente carrarese si professa molta prudenza e rispetto per un avversario tanto forte ma battibile.

Il presidente Guglielmo Bellotti: "Mi auguro si possa disputare una buona partita, l'avversario è di spessore ed ottimo livello , ritengo che per vincere si debba fornire una buona prestazione senza cali di tensione e disattenzioni, mi auguro che "Sasha" e Gabriele possano ripetere le prestazioni degli ultimi incontri, per quanto concerne Tokic è una sicurezza e farà sicuramente la sua parte".

Classifica dopo la terza di ritorno: Messina 15; Apuania Carrara 13; Milano 12; Verzuolo 10; Roma 8; Genova 6; Prato 5; Vigevano 2.