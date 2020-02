Sport



Massese ancora sconfitta dal Fucecchio

domenica, 2 febbraio 2020, 20:37

di mario ceccarelli

0-2

Massese: Baroni, Giomi (70' Galloni), Mussi, Di Renzone, Mitrotti, Biserni (75' Bonni), Zequiri, Degl'Innocenti, Kthella, Serrago, Materazzi (63' Vita). A disposizione: Gatti, Imperatrice, Barattini, Gennuso, Bonni, Marcon, Piscopo, Galloni, Vita. Allenatore: Matteo Gassani.

Fucecchio: Del Bino, Nardi, Papini, Malanchi, Papa, Vallesi, Cenci, Gelardoni, Rigirozzo, Demi, Sciapi. A disposizione: Pellegrini, Lelli, Menichetti, Girasella, Meacci, Matteoni, Tersigni, Fedeli, Taraj. Allenatore: Lorenzo Colacchioni.



Arbitro: Gabriele Fiorillo di Lucca, coadiuvato da Roberto Meraviglia di Pistoia e Arli Veli di Pisa.

Reti: 55' e 85' Sciapi (F).

Note: spettatori 150 circa, 6 tifosi ospiti. Giornata nuvolosa, terreno in condizioni sufficienti. Ammoniti: Mitrotti (M), Cenci (F), Serago (M), Gelardoni (F), Malanchi (F), Biserni (M).

Massese nuovamente sconfitta dal Fucecchio, una doppietta di Sciapi affonda i padroni di casa in crisi di risultato.

Brutta sconfitta dei ragazzi di mister Gassani che, come già successo all'andata, non riescono a contenere le avanzate fiorentine, una Massese in crisi di risultati con tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite, a tutto questo si aggiunge ora una classifica che vede la squadra al decimo posto a parimerito con Cenaia e Cascina, attualmente sarebbe proprio quest'ultima a disputare i play-out col Castelnuovo se non fosse per la forbice dei dieci punti che farebbe retrocedere senza spareggio la squadra garfagnina, prossima avversaria di una Massese che domenica si giocherà le ultime chance per rilanciarsi in posizioni più tranquille.

Apuani che non possono comunque stare tranquilli avendo il Montecatini (quart'ultimo in classifica) distante solo due lunghezze e in questo momento in zona play-out col Cuoiopelli (terz'ultimo in classifica) distante solo sei punti dai diretti avversari.

Fucecchio invece sesto in classifica dista solo due lunghezze dai play-off.

Una partita avara di emozioni, primo tiro in porta alla mezz'ora da parte degli ospiti, finale di primo tempo un po' più pimpante ma risultato fermo sullo zero a zero.

Nel secondo tempo ospiti che invece trovano quasi subito il vantaggio con Sciapi. Fucecchio sempre più pericoloso e Massese che cerca disperatamente di trovare una soluzione a questa partita ma le idee restano confuse e sono poche le azioni degne di nota. Ospiti che chiudono l'incontro all'85' col solito Sciapi che lasciato solo beffa per la seconda volta l'incolpevole Baroni.

Facile prevedere, quindi, una settimana di duro lavoro per il team di Gassani ora, in vista della sfida di Castelnuovo Garfagnana dove la Massese non si potrà permettere il lusso di perdere punti importanti per il proseguo del campionato. Da registrare, sopratutto, una difesa e un attacco che si trovano ora al quart'ultimo posto della classifica.