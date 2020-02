Sport



Massese, Giacomo Benedini difende il mister

martedì, 4 febbraio 2020, 16:32

di mario ceccarelli

Scende in campo il capitano della Massese Giacomo Benedini per difendere allenatore e spiegare quanto successo domenica a fine partita, queste le sue parole: "In considerazione di quanto accaduto domenica nel post gara vorrei fare chiarezza per un discorso di trasparenza. Negli spogliatoi c'è stato un confronto duro, ma leale tra noi calciatori, in quanto non si possono vedere errori clamorosi individuali che compromettono i risultati e le prestazioni. Abbiamo dei limiti, ma dobbiamo superarli con il carattere. Servono gli attributi. L'unico che li ha è l'allenatore il quale, al termine della gara, ha rassegnato le dimissioni che sono state rigettate dalla squadra all'unanimità. Non è colpa del mister se ci facciamo gol da soli e quando ci capita di fare gol davanti alla porta sbagliamo. Crediamo nel suo lavoro perché durante la settimana si lavora bene con concetti precisi e si studia gli avversari sul minimo dettaglio ma poi quando andiamo in campo non riusciamo a trasformare l'ottimo lavoro settimanale. Sento critiche nei confronti dell'allenatore e della società ma loro non sono colpevoli. Siamo noi giocatori che ci dobbiamo svegliare perché giocare nella Massese deve essere un onore e non un peso. Se a qualcuno dei miei compagni la maglia pesa, si faccia da parte nell'interesse di tutti. È volontà del gruppo in toto andare avanti con il mister e con il dg, persone alle quali dobbiamo tanto ed è arrivato il momento di ricambiare la fiducia che ci hanno concesso, giocando in una società con un passato così glorioso. In campo ci andiamo noi e ci andiamo atleticamente e tatticamente preparati quindi le responsabilità sono nostre e noi dobbiamo dare molto di più. Basta critiche per partito preso. Se mister Gassani e il dg Pantera non erano di Massa non c'era questo accanimento. Siamo noi i maggiori responsabili ed è arrivato il momento che ci prendiamo le nostre responsabilità".