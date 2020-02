Sport



Massese si fa recuperare e superare dal Cuoiopelli, play-out più vicini

domenica, 23 febbraio 2020, 16:34

di mario ceccarelli

2-1



Cuoiopelli: Puccini, Anichini, Leshi, Montecalvo, Mancini, La Rosa, Niccolai, Caciagli, Bianchi, Pinucci, Carli. A disposizione: Solazzi, Bianconi, Gargini, Magnani, Meucci, Morelli, Moscardi, Nidiaci. Allenatore: Cipolli.



Massese: Giannelli, Di Renzone, Mussi, Mitrotti, Benedini, Materazzi, Zeqiri, Marcon, Degl'Innocenti, Serrago, Galloni. A disposizione: Giacobbe, Giomi, Bonni, Imperatrice, Piscopo, Biserni, Kthella, Manfredi, Gori. Allenatore: Gassani.



Reti: 63' (rigore) Serrago (M), 75' Bianchi (C), 92' La Rosa (C).



Note: spettatori 150 circa, la metà tifosi ospiti. Giornata nuvolosa, terreno in ottime condizioni.

Per la ventiquattresima giornata del campionato regionale di eccellenza toscana la Cuoiopelli ospita la Massese in un incontro decisivo, da ambo le parti, in chiave salvezza. Le due formazioni, partite con obbiettivi differenti, si sono ritrovate a lottare per non retrocedere strada facendo, la Cuoiopelli, terz'ultima in classifica con 19 punti, per restare attaccata al gruppetto che precede, Montecatini 27 punti, Massese, Cascina e Pontremolese 29, è costretta a vincere, Massese che invece potrebbe accontentarsi di non perdere lasciando i diretti avversari a 10 punti.



Tra gli ospiti atteso il debutto di Gori, campione di fama internazionale nel campo di beach soccer. Tra i padroni di casa si ricorda l'ex La Rosa, al centro della difesa e il mister Cipolli, per lui delle belle stagioni a Massa. Caciagli invece, il giocatore atteso a gennaio a Massa, guida il centrocampo.



Partita che inizia coi padroni di casa più intraprendenti, ospiti che difendono bene ma hanno difficoltà nelle ripartenze con calci in avanti a spazzare. Bulla da segnalare nei primi 30 minuti, partita noiosa giocata soprattutto a centrocampo. Al 33' la prima occasione della partita da calcio d'angolo, pallone sulla testa di Di Renzone che tutto solo però manda fuori. Al 42' punizione dei padroni di casa deviata, Giannelli però para a terra senza troppi problemi, sul cambio di fronte Serrago punta il diretto marcatore, si accentra in area e fa partire il tiro che però viene deviato in angolo dal difensore.



Promo tempo privo di grandi emozioni, giusto lo zero a zero per quanto visto in campo.



Massese più rinvigorita a inizio ripresa, più palloni in area da ambo le parti ma nessun particolare pericolo per gli estremi difensori. All'8' bel taglio di Degl'Innocenti che in corsa calcia però a lato della porta. Dieci minuti dopo contropiede Massese Serrago e Degl'Innocenti trova l'intesa per la seconda volta, l'argentino entra in area e viene steso in area, come sette giorni prima è lui che dopo essersi procurato il rigore ai occupa della trasformazione, portiere a destra e pallone a sinistra, Massese in vantaggio. Tre minuti dopo arriva il debutto di Gori che entra in campo al posto di Degl'Innocenti. Cuoiopelli che prova a reagire ma in avanti tribola, Giannelli spesso si trova ad anticipare l'uscita e liberare in difesa. Al 30' pallone in area, rimpalli sul secondo palo e il più lesto è Bianchi che da due passi spizzica in rete, pareggio dei padroni di casa che non si accontentano. All'85' ancora pasticcio in difesa massese che ora ha perso sicurezza, il pallone va sui piedi di Pinucci che colpisce al volo e pallone sulla traversa. Padroni di casa che ora premono con insistenza incitati anche dal pubblico di casa. Al 46' arriva le beffa dell'ex, pallone in area e testa di La Rosa che mette alle spalle di Giannelli il secondo pallone.



Partita che la Cuoiopelli si aggiudica così con caparbietà, dopo aver subito la rete Massese, reagisce e annienta la squadra avversaria rea di essere stata troppo indecisa indifesa. Padroni di casa che ora tornano a sperare nella salvezza mentre si complica ulteriormente la strada per la Massese.