Sport



Sconfitta l'Apuania in serie B1 a Livorno ed ennesima vittoria con la Bagnolese in B2

martedì, 4 febbraio 2020, 08:33

di mario ceccarelli

Prosegue il campionato altalenante delle formazioni di serie B dell'Apuania Carrara Tennistavolo, ennesima sconfitta in Serie B1 dove a passare in questo turno è la quadra del Livorno, nona vittoria invece in serie B2 dove a piegarsi questa volta è l'ostica formazione della Bagnolese. Ecco nel dettaglio tutti i risultati e le classifiche.

Campionato Serie B1 girone B

Nella seconda giornata di ritorno ancora una sconfitta per la terza squadra carrarese, questa volta a battere il team carrarese è stato il TT Livorno (Jannis, Dominici, Stojanov) che si è imposto per 5a0 nonostante nelle file apuane si sia provveduto a fare un cambio, innestando Paolo Botti, al posto di Domenico Caracciolo, assieme al capitano Giacomo Betti e Massimo Petriccioli. L'esordiente Paolo Botti commenta così l'incontro: "Con questa sconfitta di oggi si complica ancora di più la salvezza".

Prossima partita sabato 8 febbraio alle ore 16 in trasferta a Sassari.

La classifica del girone dopo la seconda giornata di ritorno: Pieve Emanuele 18; Torino e Pisa 14; Livorno 10; Biella 8; Sassari 6; Prato 2; Apuania Carrara 0.

Il campionato riprenderà sabato 1 febbraio alle ore 14 tra le mura amiche contro il Livorno.

La prima squadra è promossa in serie B1 e le ultime due squadre sono retrocesse in serie B2.

Serie B2 Girone D

Si è svolta la seconda giornata di andata del campionato nazionale serie B2 girone D ed è arrivata un'altra bella ed importante vittoria per 5-3 contro la Bagnolese seconda in classifica. I punti sono stati riportati tre da Alex Glogogeanu e due da Rocco Conciauro (infortunatosi durante l'ultima partita) a secco Angelo Teatino, sconfitto da Samsonov e Sanzio.

Commenti sereni a fine incontro per Alex Glogogeanu: "E' andata bene e siamo molto contenti, alla viglia temevamo questa squadr e siamo riusciti a vincere per 5 a 3 dopo il 5-2 dell'andata; siamo momentaneamente primi in classifica ma dobbiamo continuare così, il campionato è ancora molto lungo e difficile, sono anche contento della mia prestazione", più pragmatico invece Rocco Conciauro che ci dice: "L'incontro è stato non facile, spero di riprendermi al meglio prima del prossimo incontro contro la forte formazione de Cortemaggiore, l'importante è non deconcentrarsi e continuare così".

Il campionato riprenderà sabato 8 febbraio con la trasferta di Cortemaggiore, in un match molto difficile ed importantissimo per il proseguo del campionato.

Classifica del girone dopo la seconda giornata di ritorno: Apuania Carrara 18; Bagnolese e Cortemaggiore 12; Cascina 10; Verona Bentegodi e Parma 6; Modena e Verona San Pancrazio 4.

La prima squadra è ammessa alla serie B1 e le ultime due squadre sono retrocesse in serie C1.

In foto le due formazioni a inizio anno