Sempre in vetta i team di serie D dell'Apuania Tennistavolo, volano le donne

sabato, 8 febbraio 2020, 10:03

di mario ceccarelli

Le due squadre appartenenti ai campionati di Serie D dell'Apuania Carrara Tennistavolo proseguono il loro cammino in vetta alla classifica. Vittoria sofferta a Livorno per la prima squadra e sconfitta a sorpresa a Cascina per la seconda. Momento magico invece per le donne che stanno dominando il loro girone. Di seguito tutti i risultati e le classifiche dei due campionati regionali.

Serie D1 Girone A

Nella seconda giornata del campionato vittoria per 5-3 contro il Livorno , l'incontro si presentava non facile data la qualità della squadra avversaria, tuttavia sul campo gli atleti apuani non hanno concesso nulla e si sono imposti per 5-3 confermandosi così una delle squadre più forti del campionato, i cinque punti sono stati riportati: tre da Armando Zuanigh ed uno a testa per Masaaki Tachi e Pietro Gervastri.

Per Armando Zuanigh uomo del match con i suoi tre punti: "Una bella partita che permette al team carrarese di conservare il primo posto, con 9 vittorie su 9 incontri e dobbiamo continuare così".

A livello statistico Tachi Masaaki ha l' 87,5% di vittorie con 14 vittorie su 16 partite disputate, Armando Zuanigh ha una percentuale di vittorie dell'91,66% (frutto di 11 vittorie su 12 partite) e Pietro Gervastri il 46% pari a 7 vittorie su 15 partite.

Il campionato riprenderà domenica 9 febbraio alle ore 10 con il delicato incontro contro il Forte dei Marmi, all'andata terminò 5-0 per Carrara.

Classifica dopo la seconda giornata di ritorno: Apuania 18; Pisa 16; San Miniato 12; Livorno 8; Forte dei Marmi 5; Cascina Lucca e Sestese 4.

La prima è promossa in serie C2, la penultima disputa i play-out per la serie D2 e l'ultima retrocede in serie D2.

Serie D2 Girone A

La seconda di ritorno registra la sconfitta del team carrarese contro il Cascina per 5-4. Tre punti sono stati messi a segno da Guglielmo Bellotti ed uno da Matteo Garbini, a secco Nicola Manfroni ma con una buona prestazione, "Sono contento di come ho giocato anche se abbiamo perso" ci dice Matteo Garbini. "Ero ancora un pò emozionato dopo l'esordio di sabato scorso, penso di aver giocato abbastanza bene, devo migliorare e continuare ad allenarmi con costanza" replica invece Nicola Manfroni (2006).

Il campionato riprenderà domenica 9 febbraio alle ore 10 con la trasferta di Forte dei Marmi.

Classifica dopo la seconda giornata di ritorno: Apuania 14; Forte dei Marmi e Cascina 12; Dlf Pisa, Pisa e Livorno 10; Lucca 2; Viareggio 0.

La prima squadra è promossa in serie D1 l'ultima è retrocessa in serie D3 e la penultima disputa i play-out per la serie D3.

Serie C femminile girone A

Dopo molti anni l'Apuania Carrara Tennnistavolo ha ripreso a svolgere un campionato femminile. Il progetto sportivo ha preso corpo l'anno scorso e quest'anno finalmente il sodalizio carrarese ha iniziato il cammino in campo femminile iniziando dalla serie C regionale.

Le atlete che compongono il team sono Ioana Cristina Corburean e Pamela Bellari il campionato si svolge a concentramenti dove ogni volta vengono disputati due incontri, domenica 2 febbraio si è svolta a Livorno la settima e l'ottava giornata, ebbene le nostre atlete hanno riportato ancora due belle vittorie per 5 a 0 contro il Ciatt Prato a contro il Livorno.

All'unisono Ioana e Pamela ci dicono: "Siamo molto contente di queste vittorie che ci permettono di rimanere in testa da sole, abbiamo riportato 7 vittorie nei primi 7 incontri ma il campionato è molto lungo, vedremo alla fine del girone di andata", sorpreso invece il dirigente al seguito Giancarlo Betti: "Sono molto sorpreso delle nette vittorie, che ad oggi sono sette, le partite più dure dovranno ancora venire, sicuramente le nostre ragazze si stanno allenando bene ma necessita mantenere prudenza e giocare al massimo ogni partita".

Classifica dopo la prima giornate di andata della Serie CF girone A femminile: Apuania Carrara 14; Cascina 12 (una partita in più); Lucca 8; Ciatt Firenze 6; Livorno 4; Ciatt Prato A 2; Ciatt Prato B 0.

Prossimo incontro domenica 9 febbraio a Prato contro Prato B e Lucca.

Le prime due squadre sono qualificate per i play-off regionali assieme alle prime due squadre del girone B regionale, in seguito le prime tre classificate parteciperanno ad un concentramento nazionale di 24 squadre dove solo le prime 8 saranno ammesse alla Serie B nazionale.