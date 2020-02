Sport



Spada: è doppio titolo regionale per il Club Scherma Apuano

lunedì, 24 febbraio 2020, 23:51

Una splendida gara quella di Giacomo Contipelli e Michele Mallegni, i due schermitori apuani che questo fine settimana si sono resi protagonisti della II prova del Campionato Regionale Cadetti e Giovani di spada tenutasi al Palasport di Massa, portando a casa rispettivamente il primo e il terzo posto. Giacomo Contipelli, Cadetto classe 2003, oro nella competizione e imbattuto per tutta la durata della gara, non ha mai abbandonato la prima posizione nemmeno nelle graduatorie provvisorie, conducendo alla perfezione la propria scalata verso il gradino più alto del podio anche contro avversari più esperti, e guadagnandosi la bellezza di due titoli regionali in una sola volta: Campione Regionale Cadetti e Campione Regionale Giovani. Ottima prestazione anche quella del più “anziano” Michele Mallegni, cat. Giovani, che riporta un’unica sconfitta in fase di girone per poi procedere egregiamente durante l’eliminazione diretta, arrestandosi solo in semifinale proprio contro il compagno di sala, risultato infine vincitore per 3 stoccate. Entrambi gli allievi sono stati seguiti a fondo pedana dall’istruttrice regionale Sara Luciani e dal preparatore fisico Francesco Madaffari, entrambi membri dello Staff Tecnico della società apuana. Un risultato più che meritato per i due giovani atleti, che premia la passione e la costanza che li contraddistingue in allenamento e in gara.