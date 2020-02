Sport



Strepitoso Città di Massa, battuto Milano e si torna a sperare nei play-off

sabato, 22 febbraio 2020, 19:11

di mario ceccarelli

4-2 (0-1)

Città di Massa: Dodaro, Quintin, Borges, Garrote, Lari. A disposizione: Nobili, Ziberi, De Angeli, Berti, Percivalle, Bertoldi, Cattani. Allenatore: Garzelli.

Milano: Volonteri, Peverini, Gargantini, Casagrande, Renoldi. A disposizione: Nochimura, Bonaccolta, Miramondi, Peverini, Minazzoli. Ferri, Simeone. Allenaore: Sau.

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Cattani (Ms), Borges (Ms), Bertoldi (Ms), Peverini (Mi), Quintin (Ms), Minazzoli (Mi), Casagrande (Mi), Dodaro (Ms).

Reti: 4'58'' Gargantini (Mi), 21'22'' Lari (Ms), 27'58'' Berti (Ms), 29'17'' Quintin (Ms), 32'41'' Minazzoli (Mi), 39'50'' Dodaro (Ms).

Un sabato all'insegna dell'equilibrio nel girone di Serie A2 di calcio a 5 del Città di Massa. Cade in casa infatti la capolista Chiuppano (41 punti) che perde nel big match con L 84, ed ora a solo due punti di distanza dalla vetta, non ne approfitta Milano (40 punti) che ospite del Massa perde anch'essa in un incontro ad alto ritmo, vince invece l'Imolese (39 punti), per Massa quindi resta a 5 punti di distanza la zona play-off ma, per quanto visto oggi in campo, nulla è ancora scontato. Molto equilibrio nel girone A della serie A2 quindi col Città di Massa che può ancora dire la sua a sei giornate dal termine.

Partita bella e avvincente quindi tra le due formazioni che si sono affrontate quest'oggi al palasport di massese.

Milano che passa in vantaggio dopo pochi minuti e padroni di casa che crescono col passare del tempo. Ritmi altissimi e sopratutto nelle fase finale del primo tempo bravo Volonteri in almeno tre circostanze.

Seconda fase di gioco invece tutta di marca apuana, Lari dopo un minuto mette le partita di nuovo in parità. Berti al 28' porta invece in vantaggio il Città di Massa. Quintin dopo un minuto conferma invece l'ottimo momento dei padroni di casa segnando il 3-1. Ospiti che si giocano il portiere in movimento, partita maschia. Al 33' premiati i lombardi che trovano la rete del 2-3 con Minazzoli. Qualche decisione arbitrale, in aggiunta alla rete ospite, rendono la partita nervosa ma molto viva e passionale. E' brava la squadra di Garzelli a difendere bene, un palo ospite e diversi errori del Massa, non sbloccano però il risultato. A dieci secondi dalla fine è il portiere e capitano massese Luca Dodaro a mettere la parola fine all'incontro, parata e tiro a porta vuota (portiere in movimento per gli avversari) con rete decisiva per il 4-2 finale, palasport in visibilio e festa finale per i padroni di casa.

Foto Luigi Tonarelli